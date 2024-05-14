台指期 站穩所有均線

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台股13日上演台積電（2330）主場秀，且航運類股同步點火，激勵加權指數盤中高點20,933點刷新歷史紀錄，終場上漲148點收20,857點，同步改寫新高；台指期上漲71點收20,883點，正價差收斂至25.29點，電子期正價差縮至1.1點，金融期逆價差擴至4.2點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,216口至4,592口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少352口至14,517口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,400口至4,113口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,500點。全月未平倉量（put/call ratio）值由1.44降至1.35；VIX指數下降0.1至16.52，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨指出，美國聯準會傳聲筒NickTimiraos表示，目前的租金價格持續阻礙聯準會抗通脹之路，消費者物價指數（CPI）中的房租細項需降3.5％左右，通膨才有可能重回2％，然而房租存在相當程度的黏性，市場靜待4月CPI數據公布。

觀察台積電、聯發科兩大重量級權值股13日開高後出現小幅賣壓，但整體價量結構仍穩定，貨櫃股首季財報陸續出爐，陽明、萬海繳出優異成績，激勵貨櫃股繼續衝高，航運股成交比重占大盤超過2成，扮演盤面焦點。

整體來看，台積電維持高檔表現，市場主流題材持續發酵，推升指數創高，在520前留意21,000點攻防表現。

元富期貨表示，台指跳空開高，站穩所有均線之上，且均線呈現多頭排列，日KD指標進入高檔鈍化區，多方架構明確，預料市場焦點將在於美國最新通膨及零售數據，以及聯準會主席鮑爾談話。