營運動能旺 信驊、創意權證靚

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上市櫃首季財報、4月營收公布，市場買盤聚焦業績成長股，千金股信驊（5274）、創意（3443）受惠營運動能看旺，13日股價同步走揚向上，法人建議，高價股現股操作金額較大，不妨可善用權證小資高槓桿特性適時介入布局。

信驊4月營收4.15億元，年增82.4％、月增15.83％，超過市場預期，法人看好，公司第二季營運表現將優於原先預估的季增8％～16％，加上一般性伺服器復甦中，推升BMC庫存回補，來自中國大陸的CSP客戶拉貨增溫，增添信驊業績成長力道。

另外，信驊受惠由於CSP業者正處於輝達兩世代AI伺服器的過渡期，因此，在等待新款AI伺服器釋出前，部分支出轉向通用伺服器，通用伺服器需求將增加，遠端伺服器管理晶片用量也是前代2倍，有助營運成長。信驊13日股價上漲3.82％收3,125元。

創意第二季受惠近期加密貨幣多頭，預期單季NRE營收季增將超過2成，Turnkey營收則呈個位數季增，整體營收可望季增15％以上，而毛利率、營益率因NRE業務占比上升，表現將進一步擴張，獲利明顯擺脫首季低谷。

法人分析，創意主要兩家美系CSP客戶近期對AI資本支出展望均正向，且各家CSP設計委外內容有別，公司基於自有IP、前後段設計能力，可針對客戶不同需求補足其不足之處，並集中研發資源服務在手客戶，以確保合作關係。鑑於先進製程設計複雜度大幅提升，可提供相關設計服務的業者大幅減少，加上CSP業者自研晶片中長期趨勢延續，帶動市場規模持續成長，有利創意中長期營運動能向上。