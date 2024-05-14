奇鋐、勤誠成長強勁 雙獲升評

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市場資金追逐航運股，惟法人依舊把目光指向高價股亮點，並啟動升評與調高目標價，凱基投顧看好勤誠（8210）下半年至明年營運成長強勁，升評「買進」；摩根大通證券則看好奇鋐（3017）液冷散熱前景，將推測合理股價升至888元。

奇鋐首季受惠匯兌收益，抵銷較高的營業費用，EPS達4.1元，略高於市場共識。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，奇鋐首季營收與毛利率均合乎預期，且考慮到傳統淡季因素，首季應就是奇鋐的全年低點。

摩根大通證券指出，奇鋐經營管理階層在法說會上，對未來幾季展望樂觀，首先奇鋐持續在雲端服務供應商（CSP）客戶端贏得水冷板設計專案，產能進一步擴張；其次，機架級解決方案平穩放量與出貨，有機會取得更多市占。外資估計，奇鋐近年EPS將顯著成長，從2023年的14.17元，大增至今年20.1元，至2025年將大增5成、至31.71元。

勤誠第一季EPS為3.03元，優於市場預期，法人指出，主因為認列模具收入，使營業利益率優於預期。勤誠下半年數個AI專案將進入量產，帶動2024～2025年營收與獲利成長，勤誠經營管理階層正向看待營運前景。

凱基投顧指出，勤誠展望第二季營收季增25％～30％，優於先前展望之季增20％～25％，亦高於市場共識預期，動能來自AI伺服器營收強勁，此外陸系客戶AI拉貨亦十分強勁。

勤誠供貨CSP客戶產品包括輝達GPU平台與ASIC平台高U數伺服器機殼。2025年除下一代輝達GPU（B100／B200高U數機殼），單價提升，持續貢獻營收，GB200機殼將為營收額外動能。