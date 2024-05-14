00878 人氣霸榜高息ETF

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高股息ETF規模與受益人數

根據集保結算所最新資料，上周除了新成立的兩檔高股息ETF之外，其餘20檔高股息中，受益人數僅九檔維持增加，增加最多的前兩名幾乎不分上下，前三名分別是復華台灣科技優息（00929）7,836人、國泰永續高股息（00878）7,803人、兆豐永續高息等權（00932）的4,266人。

統計市場22檔高股息ETF，最新整體人數已經來到613.7萬人，其中00878受益人即高達126.2萬人，單周增加7,803人，不僅再創新高、持續霸榜，且整體比例超過20％，等同每五位高股息ETF投資者中，就有一位支持00878。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，台股上周已重新站穩2萬點，但市場中高股息ETF漲跌不一，可以看到00878國泰永續高股息因產業配置較為均衡，且有20％左右的金融股，加上半導體、電子等產業，5月以來股價表現略有漲幅。

法人分析，00878規模和人數可以持續上升的主因應是配息穩健、加上近期金融股上漲助攻，00878即將於本周五除息，5月16日就是最後一天買進日，第二季每單位配息0.51元，創下00878成立以來的新高紀錄。此外，針對近期投信法人開始買進金融股，00878目前所持有的多檔金融股皆為長抱持有，在今年金融股配息提升下，市場才正要開始拉升金融股比重，00878將成為高股息ETF中的最大獲益者，有望為股價增添柴火，加持後續填息表現。

00878之所以能長期配出穩健高息，專家認為，與其他高股息ETF相比，有的只單看一個年度的配息高低，就決定買進或賣出持股，但00878指數在挑選成分股時，會更著重於企業歷年多次股息發放的穩定性，也注重ESG表現、大市值等特色，排除波動大的景氣循環股，提供給投資人穩健的優質股息。

另外，5月開始進入多檔高股息ETF的換股潮，成分股多有重複的幾檔波動應會顯著加劇，反觀00878與其他高股息ETF重疊度低，較能分散風險，表現相當穩健。