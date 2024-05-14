台灣電子製造業 攜手前進泰國

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台灣電路板協會（TPCA）於5月2日舉辦電子製造產業赴泰國投資交流會，會議中TPCA泰國PCB聯誼會張元銘會長（TPCA副理事長）指出，在中美貿易戰及地緣政治的背景下促使台灣電機電子、工具機、電腦，汽車、模具、電子設備…等產業皆有前進泰國布局之需求，鑑此各產業公協會都面臨了服務會員、協助會員於泰國快速落地的重要工作。

他舉PCB產業為例，自2023年至今已有11家台資PCB製造商及10餘家供應商紛紛宣布至泰國投資，TPCA去年底便正式成立了泰國PCB聯誼會統籌開展各項泰國專責事務。張元銘表示，期盼透過雙邊政府與產業界共同努力，將合作項目橫跨產官學研等4大面向，持續提高電子製造產業供應鏈在泰國的完整性。

張元銘邀請了包括泰國投資促進委員會（BOI）、泰國電路板協會（THPCA）、電電公會、機械公會、電子設備協會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會等重要公協會秘書長與會，共同交流各產業面臨的人才尋覓與建構供應鏈議題。

會中並透過泰國投資促進委員會（BOI）台北辦事處處長及特助、泰國電路板協會（THPCA）總經理詳盡的解說與交流，各產業公協會也獲得務實的解決方案與配套措施。

展昭國際公司也透過此次機會，詳盡說明今年3月首屆於泰國辦理的「2024泰國電子智慧製造系列展成果，展昭副總鍾宏隆表示，首屆泰國展覽能夠在3個月內就能有將近400個攤位規模，展期中各項交流會議與人才媒合活動人潮熱絡，象徵泰國電子製造業即將蓬勃起飛。

張元銘表示泰國電子製造新聚落成在萌芽與成長的過程，各公協會勢必面臨會員諸多期待與挑戰，TPCA未來將持續致力於優化泰國經營環境、培育當地人才，並協助供應鏈上下游在泰國投資與合作，與各公協會攜手提升電子製造產業的能量，期冀透過本次會議能夠更深入地了解泰國的投資環境，進一步發揮台灣電子製造產業的團結優勢，為泰國的產業發展注入新的動力和活力，並向世界展現台灣電子製造產業厚實競爭力。