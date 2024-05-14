龍華科大王文龍 獲聘桃市青諮委員

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龍華科技大學GaiaBit毛焦點團隊共同創辦人王文龍日前獲選桃園市第五屆青年諮詢委員，這項殊榮不僅肯定王文龍在青年創新和科技領域的優異表現，也印證GaiaBit毛焦點團隊致力關懷寵物及流浪犬貓議題、改善社會環境的積極影響。

桃園市政府為提供青年政策建言平台，增進青年公共參與能力，2016年成立桃園市青年諮詢委員會，已成為青年和市府溝通的重要橋樑。該委員會不斷推動青年參與公共事務，並致力於分析解決青年關心議題，由研析議題並提出政策及建議，進而推動各項青年發展事項。

此次桃園市青年諮詢委員會將51位青年諮詢委員區分「國際展望」、「公共參與」、「文化發展」及「智慧生活」等組，王文龍將加入「智慧生活」小組，專注於利用科技改善寵物的生活質量，並促進流浪犬貓的領養，進而改善社會環境。龍華科大GaiaBit毛焦點團隊是由資訊網路工程系王文龍、沈育愷、蔡子晨、黃雅各、林晟楷及李冠霖所組成的學生團隊，由系上王昱晟助理教授指導，致力深耕寵物產業，並以幫助流浪犬貓為團隊核心價值，團隊開發出遠端認養APP系統和寵物智能投食器，不僅提供飼主方便，讓潛在寵物主深刻理解照顧寵物的責任，也透過創新認養平台APP的應用，有效幫助浪浪找到新家，助力收容所提升寵物認養率，同時解緩收容所困境，改善社會環境，為浪浪打造更美好未來。

另外，GaiaBit毛焦點團隊也獲桃園市青年事務局邀請進駐青創指揮部，擁有獨立辦公室及青年局相關資源的支持，去年在MeetTaipei創業展及桃園市TFP展覽中，GaiaBit毛焦點的項目受到民眾廣泛關注。