520行情助攻 台股長線奏凱歌

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今年投資市場重大議題

520就職行情助攻，台股下檔都有擁護買盤支撐，投信法人指出，新執政團隊選前政見對應的相關產業受市場高度關注，半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，延續六大核心戰略產業領域，受惠政策推動、資本投入，趁震盪布局核心戰略股，長線發展受期待，可望成為資金聚焦關鍵標的。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，聯準會降息預期延後，帶來金融市場震盪，短期壓抑股市表現，台股也在半導體龍頭股台積電法說會中修正全球半導體產業成長率後，進入高檔震盪整理，不過大盤拉回季線附近也具備強勁支撐。台股第二季向來為行情淡季，近期為高檔整理、獲利展望檢視期，台股休養生息蓄積年中過後續攻動能。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民認為，歷史經驗顯示，520總統就職前，政府均會作多，經濟數據方面，聯準會排除再次升息選項，且4月非農就業人口低於前期及市場預期，失業率3.9％，新開職缺為2021年初以來新低，顯示經濟並未過熱，目前預期9月將第一次降息。這對之前匯率等外擴市場壓力可望逐步減緩，有助股市回歸常軌，台股後市仍有高點可期，短線逢回檔整理皆是布局良機。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美股第一季財報季表現良好，企業投資與個人消費穩健，有利增強經濟軟著陸信心，帶動台股表現，近期再創史高，電金傳產輪漲，技術面維持多頭不變。COMPUTEX將於6月登場，市場將聚焦AI生態系統發展等主題，隨AI GPU供應持續好轉，據調研機構統計，去年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025～2026年AI伺服器出貨破200萬台，相關概念股可持續留意。

第一金投信強調，近期台股在歷史高檔區間，漲多面臨震盪盤，但接著市場仍有多項影響行情重大議題待發酵，像5月開始的股東會及除權息行情、7月巴黎奧運、9月蘋果新機發表、11月美國總統大選等，都預告整理後行情不看淡。