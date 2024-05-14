韓台股市 獲外資青睞

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外資對亞洲股市買賣超金額

美國企業財報周步入尾聲，支撐美股主要指數上周收紅，市場焦點逐步轉到本周將公布的美國4月通膨數據。法人指出，資金流向來看，外資上周買超南韓10.2億美元最多，其次是台股9.5億美元，但對印度、泰國、印尼、菲律賓、越南都賣超。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超149.9億美元，接著是台股的7.8億美元、印尼的1.4億美元；賣超則以印度的20.1億元最多，次為泰國賣超19.7億美元。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股AI伺服器代工廠本周接連召開法說，市場聚焦蘋果新產品、電動車、AI伺服器出貨展望，及半導體、AI類股後市表現，目前AI題材仍是市場主旋律，可望推動科技產業長期趨勢向上，可伺機布局相關ETF，掌握創新應用多元發展契機。

安聯投信台股團隊認為，台股近期震盪幅度較大，首先主要是隨著台美股財報陸續公布，市場持續消化正負面消息並期待下次重要訊息的公布；其次6月台北電腦展有望成為帶動市場情緒的題材，市場關注是否有重要AI應用可帶規格升級與成長動能；最後是高股息題材成分股變化所帶來的資金板塊挪移效應影響所致。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋強調，以統計局統計來看，房地產服務今年收入達80.8兆越南盾，成長10％，新增房地產企業註冊資本也成長146％，顯示經濟復甦推動地產需求，且多數交易發生於基建設施增加的郊區，顯示投資已有跡象流入房地產領域，預期下半年將持續增溫，後市基建發展仍值得留意，因此對於看好越南的投資人，可透過主動型越南基金適度參與市場，掌握中長線投資機會。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度基本面強勁態勢未變，加上大選的正面效益陸續發酵，有助印度股市延續多頭格局。且通膨控制得宜，維持去年底以來的降溫走勢，製造業、耐久財消費、基礎建設等生產均加速，意味著景氣處在全面上升階段，搭配選舉行情加持，莫迪連任呼聲高，皆有助經濟發展與股市表現帶來動能。