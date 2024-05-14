美股基金淨流入 冠全球

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股票型基金資金流向

過去一周包括美國最新經濟就業數據、聯準會官員談話及持續公布的企業財報牽動股市情緒，全球股市情緒整體正向，全球各市場股票型基金皆迎來資金淨流入，其中美股以91.22億美元，流入動能居全球之冠。

近期雖市場對降息的預期持續受到各式因子牽動而調整，不過最新釋出的企業財報提振市場情緒，美股四大指數過去一周全數收紅，並帶動道瓊歐洲600指數單周也走揚；亞洲除日本及少數市場股市單周小幅收跌外，包括中港股、台股及其他主要股市單周大多收紅；新興市場包括新興亞洲、拉美與新興歐洲等地股市單周也多以收紅作結。

安聯投信表示，美國通膨數據持續成為牽動市場情緒的關鍵因子，而部分通膨數據較預期為高，也影響市場對聯準會降息預期。進一步來看，美國3月通膨高於預期主要來自對核心服務類的旺盛需求，而服務類通膨的黏性較強，壓力則來自住房、交通與醫療等領域。不過整體來說，短期通膨預期仍維持穩定。

近期經濟數據降低市場原對降息的樂觀期待，但也暗示美國經濟韌性十足，但因利率在高位的時間維持越久，金融領域承壓就越大，仍有可能使聯準會今年開始降息。今年軟著陸仍是基本情境，股市長期仍有望震盪走升。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會降息預期隨經濟數據強弱而擺動，等待降息更多訊號時期，市場調整預期所引發的波動難免，根據芝商所FedWatch數據顯示，預期首次降息時點為9月，隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也減輕，全年度可望降息兩次，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益策略。

全球主要股市這波反彈後已重新站回各期均線價位之上，即將挑戰歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，尤其近期盤面呈現健康的類股和區域輪動，有助多頭行情走得更加長遠，建議投資人採取多元布局策略，採取創新成長的科技／生技、淨零轉型的基礎建設／公用事業／氣候變遷，並藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性。