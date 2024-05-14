攻小資族理財市場 基金投資 數位帳戶優惠車拚

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網銀與銀行數位帳戶投資基金優惠

趁著國人投資基金熱潮，各銀行同時開拓小資理財市場。多家銀行數位帳戶與網路銀行積極拓展基金理財業務，基金平台也與網銀合作，從投資門檻最低的共同基金定期定額開始搶市，紛紛祭出終身免手續費、降低投資門檻、綁定APP給獎金等，一波優惠大車拚登場。

樂天國際銀行與基富通分兩階段完成滿足小資族投資基金需求，除樂天銀行客戶去年起可「一鍵開戶」、申購基富通平台上超過4,500檔基金，單筆或定期定額都0手續費、免信託管理費，13日進一步提供投資人可從基富通APP中連結至樂天開立新戶，或綁定該行帳號為扣款帳戶，提供1.5％優利活儲及各項基金投資優惠。

玉山銀大力衝刺數位帳戶，推出透過玉山行動銀行App、網路銀行，定期定額或定期不定額方式申購玉山全系列主題基金，即可不限筆數、不限標的終身0手續費與信託管理費優惠，且強調24小時都可投資、天天都可扣款、最低門檻1,000元。玉山銀表示，今年數位通路申購筆數相較去年月均成長約4成。

彰銀「千元小心基」、「小資0負擔」至12月31日止，已開立e財寶數位存款的客戶，透過個人網路銀行或彰銀行動網APP投資定期定額基金，並指定數位存款為扣款帳戶，即可以最低1,000元辦理申購，另搭配指定精選基金，再獲手續費0元優惠。

最受年輕族群喜好的台新Richart APP也祭出新申購基金定期定額，手續費及信託管理費優惠0元，每月5日、15日、25日成功預約申購美股/ETF定期定股標並成功扣款，即可獲手續費1美元優惠；第一銀行為提供年輕人輕鬆理財需求，iLEO APP推出「iLEO百元奇基」基金申購功能，提供低投資門檻、結合時事主題的基金選擇，推出多項套餐投資方案及數位帳戶利息轉投資，讓小資族可小額輕鬆投資。

中信銀搶攻小資戶推出基金最低投資1,000元、黃金存摺開戶免手續費及1,000美元即可申購特定海外債券；永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶透過AI演算法分析推出「DA智選」基金個性化服務、推薦客戶最適標的，6月底前登錄可參加贈獎。