5月報稅季 純網銀搶信貸商機

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三大純網銀信貸專案

5月繳稅資金需求神助攻。純網銀鎖定繳稅季商機，陸續推出信貸專案，三大網銀各具優勢，將來銀行推出號稱「神級專案」的利率2.58％且免收開辦費；LINE Bank利率低至2.08％起、開辦費888元，主打低費用、低門檻，且10分鐘快速到帳；樂天國際銀行則是利率最低、僅1.97％起，開辦費666元、且繳稅季打出雙重回饋。

繳稅季是金融業信貸旺季，但市場上信貸方案琳瑯滿目，讓民眾難以選擇，且從申貸到撥款，往往需5～7個工作天以上，添增延遲完稅要多繳滯納金的風險。三大純網銀均打出高效率的快速撥款，24小時線上快速解決稅季的資金調度需求。

將來銀行宣布，即日起至6月底推出信貸稅季專案，瞄準符合年收70萬以上，信用良好的上班族，符合條件後直享利率2.58％且免收開辦費，沒有隱藏費用，且最高可貸50萬元，因應報稅季衍生的資金調度需求。且「將將卡」繳稅免手續費，透過財政部線上繳稅網頁或電話語音專線繳稅，無論是綜合所得稅、遺贈稅、土地增值，甚至是違章罰緩等稅費繳納均享免收手續費。

LINE Bank打出低費用、低門檻、快速到帳服務，開辦費僅888元，且年收25萬以上就可申辦、最速10分鐘內資金到帳，且還免自行上傳財力證明。無論大額小額，10～500萬元皆可貸，若借10萬元每月還款僅1,280元起。

LINE Bank強調，用戶除可向LINE Bank新貸一筆資金，於其他銀行已有申辦信貸的用戶，也可將貸款轉至LINE Bank、降低月付金外，還有機會能同時新貸一筆資金周轉運用。

樂天國際銀行方案至6月21日，打出一段式年利率1.97％起、開辦費666元，為三家純網銀利率最低，若貸款10萬元，每月還款僅1,275元起，額度最高同為500萬元，期間最長84期；且繳稅季還喊出雙重回饋，包括首期利息半價5折優惠，另提供16,888元現金抽獎共5名。新戶申貸流程全程線上申辦，免列印、免寄送也免面簽。