Fed釋鴿聲 把握債券利率高原期

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美國聯準會5月利率不變，投信法人指出，投資等級債券兼顧品質及收益，相對更具投資吸引力，有利可逢低布局。

聯邦投信投資團隊表示，投資人除留意通膨數據外、勞動市場也是聯準會開始關注的重心，過去聯準會升息環境下，美國公債殖利率持續呈現上移，但近期從經濟數據及聯準會的官員發言內容來看，目前市場共識較傾向排除繼續升息的可能性，且仍維持今年有降息的可能性，預期整體債券殖利率將維持較高原期更長一段時間。

固定收益資產將充分發揮其穩定收息特質，其中投資級債因兼顧品質及收益，為投資人創造布局機會。可聚焦投資在美國債券市場，且配置在安全性較高的投資等級債券，掌握利率高原期的債券甜甜價，將為投資人創造穩定現金流，並卡位未來可能降息啟動後的潛在資本利得空間。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑認為，相較於去年底美債殖利率主要反映聯準會升息循環尚未結束，加上美國公債供給量高於預期，且新發行中長期債券占比高，在持有期間風險考量下，推升債券期限溢價差，而近期期限溢價差持穩，債券殖利率上揚是市場對於降息預期修正的反應，市場預期後續美債殖利率再大幅彈升的空間有限。

富蘭克林投顧表示，美國政府債GNMA長期表現穩健，2000年到2023年僅三個年度負報酬，當股市重挫時，這類資產不只抗震有時更逆勢上漲，近十年地緣政治事件爆發後的一個月、三個月或六個月，這類資產皆有高於全球複合債和非投資級債的亮眼成績。建議美國政府債GNMA高品質、較公債高的收益與高流動性等優勢，適合納入組合中分散風險、增加資產樣貌的豐富性。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper強調，一旦有更多跡象顯示美國抗通膨取得進展，就有理由持樂觀態度，目前市場經歷的回調仍然健康，且風險資產評價更具吸引力，市場中仍有大量資金處於觀望態度，隨時會流入市場。