股債市多變 多重資產基金規模大增

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境內多重資產基金今年來報酬率前十名

近年股債市變化快速，資產配置需求使多重資產基金快速增至64檔，至今年首季規模成長64.37％至2,219億元。投信法人表示，受到地緣政治衝突紛擾、美國通膨高於預期及聯準會降息預期影響，近期金融市場波動劇烈，多重資產基金橫跨股債及ETF等多種資產，具備動態調整資產配置特色，成有助應對市場波動的優質選擇。

根據晨星統計，今年至4月底有三檔多重資產基金報酬率超過2成，分別為富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產與兆豐日本優勢多重資產等，其他多重資產基金也多有至少1成以上的報酬。

統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉指出，日前召開的聯準會利率會議保持鴿派，消除市場對於聯準會可能再度升息及美國經濟陷入停滯性通膨的疑慮，但也因美國經濟持續強勁，預期的降息時間延後且碼數下滑。在美國公債殖利率維持高位的狀況下，股市評價水準受到壓抑，後續股市成長動能將仰賴企業獲利提升。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳認為，近期金融市場波動度增加，除了經濟數據變化、聯準會貨幣政策動向受矚目外，地緣政治的不確定性也是額外的新增變數，加上先前累積一定漲幅、部分投資者選擇獲利調節，都令風險性資產波動難免。長期來看，地緣戰爭對於金融市場趨勢的影響性多為短暫，且經濟增長狀況與企業獲利表現仍有撐，中長期表現仍不看淡。現階段投資布局包括美股、台股仍可持續留意，收益資產以金融債、優先順位非投等債等可關注。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳強調，短期股市仍承受來自市場情緒轉趨保守的修正壓力，但長線來看經濟基本面成長無虞，可同時納入股票、債券、掩護性買權的多重資產基金，除保有參與優質企業成長的機會，雙向配置非投資級與投資級債，也能平衡違約風險與債息殖利率。建議逢回伺機布局多重資產基金，兼顧風險控制與提高投資效率，因應多變市況的標配。