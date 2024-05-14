三商美邦人壽盃Teeball賽 伸東國小奪冠

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「2024年第十五屆三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」全國總決賽於5月11日在新北市重新棒壘球場圓滿落幕，黃球男女混合組由彰化縣伸東國小以5比4的成績勝出，連續3年穩坐冠軍寶座，將獲得三商美邦人壽全額補助，於7月前往韓國參加「2024亞洲盃Teeball國際樂樂棒球錦標賽」，新竹縣興隆國小則獲得亞軍，臺南市海佃國小及億載國小並列季軍。

三商美邦人壽盃Teeball錦標賽自3月起即於全國北、中、南三區進行預賽，並分為黃球、綠球及橘球等組別角逐進入總決賽的資格，其中黃球男女混合組冠軍更可獲得出國參賽亞洲盃Teeball國際錦標賽的殊榮，今年共計有110支隊伍、1,650位小選手與賽。

三商美邦人壽自2010年起推動Teeball樂樂棒球運動迄今，已累計超過1.8萬人次學童參賽，希望透過賽事的舉辦，提供多元發展的舞台，鼓勵孩子們勇於挑戰自我，走出與眾不同的未來道路，更藉由全額補助全國總冠軍球隊出國參賽，讓孩子們接觸不同文化的洗禮，拓展國際視野。

三商美邦人壽為推動普惠金融教育，於Teeball賽事場邊設置「金融防詐闖關大挑戰」活動，將基礎理財知識及防詐資訊傳遞給國小學童，也前進全台各大專院校宣導防詐意識，期望幫助學生遠離被詐騙的風險，也協助更多家庭守護財產安全。