中信產險 推出Food老闆產品責任險

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產品責任險5月起強制登錄，中信產險特別針對餐飲、生鮮食品、農漁會食品及加工食品四大類業者，推出「Food老闆」產品責任險專案，為業者和消費者提供完善保險保障；並提醒業者務必兼備「產品責任險」與「公共意外責任險」雙險，才能完整轉嫁「外帶」、「內用」食安風險。

據衛福部規定，具有商業登記、公司登記或工廠登記之食品餐飲業者都應投保「產品責任險」，保障範圍涵蓋因「產品」缺陷，造成第三人遭受身體傷害或財物損失，常見像是食物中毒、外帶包裝設計不良致顧客受傷等狀況。針對近期發生多起食安爭議，衛福部宣布5月起「產品責任險」比照車險「強制登錄」，食品餐飲業者「非登不可」的項目除「上傳投保證明」，並新增「保單到期日」欄位，若業者沒有投保、續保，依「食安法」最重可裁罰新臺幣300萬元。

中信產險表示，不少餐飲業者誤以為投保「公共意外險」再加保「食物中毒附加條款」，就可轉嫁所有食安問題風險，其實「公共意外險」保障範圍僅限在「營業處所內」，也就是僅針對「內用」發生之意外進行賠償，若「外帶」餐飲發生顧客食物中毒、有異物致客戶受傷等，需另投保「產品責任險」才能啟動理賠。以「Food老闆」產品責任險為例，依業者預估未來一年銷售金額，每天不到30元的保費，就能將營業潛在風險透過保險轉嫁；萬一發生顧客食物中毒等情況向業者求償，中信產險將出面協助理賠，並針對責任釐清、賠款估算以及和解事宜。

端午大啖粽子時節將至，中信產險提醒業者，在衝刺業績的同時，除留意料理區域衛生、食材保存，更別忘了最重要的「保險」，多一層保障，業者安心、消費者更放心。