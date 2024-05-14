屏大納稅服務隊 助鄉親報稅

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每年5月報稅期間，屏東大學會計學系同學為主力的納稅服務隊，都會擔任協助屏東鄉親報稅服務志工的角色，同學把在課堂上學習到的稅法知識，拿來為申報所得的鄉親解答五花八門的各種問題，並累積許多寶貴的實務經驗，尤其直接與鄉親面對面的接觸互動，更是收獲滿滿的一堂課。

今年納稅服務隊共分4個梯次，除了兩名企業管理系的同學報名參加，其餘60多名同學都是會計系同學，有的同學甚至連續兩年報名參加，由於申報所得第一周人潮最為踴躍，因此第一梯次出動了16名同學，服務時間比照一般上班族，如果遇到疑難雜症，國稅局同仁會立即從旁指導協助釋疑解惑，在結束一天忙碌充實的服務後，國稅局同仁還會與志工同學座談檢討，從眾多申報個案中，累積實務經驗，增進同學對稅法知識與了解。

校長陳永森表示，會計系畢業的同學以後要考會計師或記帳士，了解稅法知識是基本要件，納稅服務隊出來服務之前，系上會特別加強講習，國稅局也會派出稅務專家來校進行納稅服務隊的行前講習。感謝國稅局年年提供這麼好的機會，讓同學從實務中學習，這也是體現「屏東事就是屏大的事」的精神。

屏大會計系主任林靖傑強調，同學在學校學的是專業知識，但與鄉親直接面對面接觸並提供專業服務，是善盡大學社會責任。南區國稅局屏東分局分局長簡清源說，疫情改變了大家的生活型態，現在利用網路和手機報稅的情形大幅成長，但仍約有半數的納稅義務人會來到屏東分局進行人工申報，很感謝屏東大學長期的幫忙，專業細心又有耐心，還有屏大會計系的校友成為屏東分局稅務員。

納稅服務隊的同學表示，從實務中學習，讓同學成長不少。如果各位鄉親有到屏東國稅局查調所得或申報所得，請不吝給穿著粉紅色背心的屏大會計系同學鼓勵。