洛克威爾自動化 發布第九年《智慧製造概況》

全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化發布第九年《智慧製造概況》報告，揭示企業著重於運用新興技術建立韌性、提升品質、最大化發揮人力資源潛力及推動永續成長。

該公司資深副總裁暨技術長Cyril Perducat表示，技術熟練的人力資源是推動任何產線成功營運的基礎，而能夠吸引、管理和保留人才更是一項持續挑戰。經調查發現，企業若欲保有競爭力，僅借助科技無法解決問題，而是需讓員工接納新技術，並將其作為組織文化的發展核心，建立新興技術與員工的合作關係，方得驅動業務成長。

此份調查主要有六大發現：一、製造商已使用或評估智慧製造技術的比例已從2023年84％提升至95％，同時製造商認為AI是帶來最大商務成果的首要能力。二、對製造商而言，改革管理是2024年與員工相關的首要障礙；94％ 製造商計畫藉由導入智慧製造技術維持現有人力或擴編，著重將員工進行職務調度或雇用更多人力。三、製造商連續第二年將「改善品質」視為從智慧製造技術中獲得的最大正面成果，而「品質控管」在2024年AI／ML使用案例中排名第一。四、網路資安首次被列為製造商面臨的五大外部風險，高居第三，前兩項外部障礙為通膨及能源成本上漲。五、能源管理是製造商永續發展／ESG計畫的關鍵因素，98％企業具有永續或ESG相應政策。六、42％製造商認為增加自動化將是縮減人才短缺與技術差距的關鍵，而未來12個月中GenAI或因果AI、協作型機器人、自主移動機器人（AMR）和自動引導車（AGV）將為製造商前三大重點投資領域。