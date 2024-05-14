智慧能源週與淨零永續展 熱烈徵展

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外貿協會與國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟，共同舉辦年度指標能源產業展覽「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」，將於10月2日至4日在臺北南港展覽館二館展出。今年兩展以前瞻能源、綠色科技、永續創新、淨零轉型為四大主軸，致力打造全臺最完備的零碳轉型商貿平臺。

我國持續推動淨零轉型12項關鍵戰略，其中太陽光電及風電已成為相對成熟綠電，再生能源的成長也帶動整體綠能供應鏈龐大商機。「智慧能源週」見證市場供需兩端大幅成長，透過「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」及「多元創能展」四項子展，串聯綠能產業上下游指標供應鏈業者，呈現最新產品、技術及解決方案，其中「多元創能展」看好新興能源的市場潛力，將擴大徵集氫能、海洋能、地熱能及生質能供應鏈業者參與。

能源週同期推出「台灣國際淨零永續展」，聚焦減碳與負碳技術、綠色金融及綠電採購等範疇。因應CBAM歐盟碳邊境調整機制已於去年10月開始試行，並將於今年進行首次申報，全球正式進入碳權交易時代，今年展覽將以碳議題為核心，邀集跨領域之資通訊及諮詢顧問服務業者參與展出。

展覽期間將辦理論壇、採購洽談會、節能減碳諮詢服務等活動，詳情請至官網（https://www.energytaiwan.com.tw/）查詢。