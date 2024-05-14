用小孩當起造人合建分屋 仍要贈與契稅

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都更重建熱，老陳打算用自有土地和建商合建分屋，並由其子女與建商並列起造人取得房屋。稅局提醒，地主以子女名義為起造人取得房屋，因為子女是無償受贈取得房屋，應由子女申報6％的贈與契稅。

地方稅務局表示，依契稅條例第12條規定，建築物於建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人，並取得使用執照者，應由使用執照所載起造人申報納稅。

地主與建商合建分屋，實際上是建商出資興建，地主再以其持有土地向建商交換取得應分得之房屋，即使直接以地主為起造人取得房屋，仍應申報交換契稅，稽徵機關會就交換等值部分按2％交換稅率，差額部分按6％買賣稅率課徵契稅。

舉例說明，甲公司與地主A合建分屋，興建完成後地主A為起造人取得房屋現值600萬元，換出土地500萬元，並約定差額現金找補，A應報繳契稅共16萬元（500萬元×交換稅率2％＋100萬元×買賣稅率6％）；若以子女B、C為起造人取得房屋，則B、C應報繳贈與契稅合計36萬元（600萬元×6％）。

稅務局特別提醒，如屬上述以承受人為起造人取得房屋的情形，務必於使用執照核發之日起60日內申報繳納契稅，逾期申報者，每超過3天會加徵應納稅額1％的怠報金，最高以應納稅額且不超過新台幣1萬5,000元為限。