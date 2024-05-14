通膨憂慮升溫 道瓊終結連8漲 這檔一度狂飆110％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國通膨數據揭曉前夕，消費者預期未來1年通膨加速，華爾街股市13日高開後走勢分歧，道瓊工業指數升幅曾擴大至134點，隨後一度回落109點，終場結束連8紅，那斯達克指數盤中曾短線微幅轉跌，終場收高，刷新上周創下的4月11日以來收盤高位。

道瓊工業指數終場下跌81.33點，或0.21％，收在39,431.51點；標普500指數下跌1.26點，或0.02％，收在5,221.42點；那斯達克指數上漲47.37點，或0.29％，收在16,388.24點；費城半導體指數上漲15.06點，或0.31％，收在4,823.09點。

數據方面，紐約聯準銀行13日公布報告顯示，有鑑於房價、燃料和能源價格上漲，消費者在4月上調對物價成長的預期，對於未來1年的通膨預期由3月的3％加快至3.26％，創下5個月新高；對未來5年的通膨預期升至2.8％，較前值成長0.2個百分點。

投資者同時也觀望即將公布的通膨數據，美國4月消費者物價指數（CPI）將於周三出爐，市場預期月增率為0.4％，年增率報3.4％，另周二將先行公布生產者物價指數（PPI），市場預期月增0.3％、年增2.2％。

紐約聯準銀行公布消費者通膨預期後，美國公債價格收窄漲幅，殖利率逐步抹平降幅，10年期美債殖利率一度回落3.93個基點，報4.457％，對利率敏感的2年期美債殖利率降4.23個基點至4.8232％。

政經方面，聯準會理事傑佛遜（Philip Jefferson）13日表示，有鑑於通膨降至目標的進展有所減弱，將政策利率維持在限制性範圍是適當的，並強調聯準會官員應繼續尋找更多證據，以確保通膨可回到2％的目標。他也另外表示，官員們就利率政策發表不同意見對公眾而言可能造成混亂，並非降低政策的不確定性。

另外，美國財長葉倫（Janet Yellen）於接受媒體訪問時提到，她正在關注美元兌歐元、日圓和人民幣的滙價，重申七大工業國應由市場決定滙率，倘若真的進行干預，也應當針對過度波動，且只在罕見情況下實施。

地緣政治方面， 美國甫於4月底宣布對中國鋼鋁徵收3倍關稅，近日再傳出華府鎖定電動車、電池及太陽能等「新三樣」戰略性產業，最快將於14日宣布對中國大陸徵收新關稅，尤其對中國電動車關稅大幅提高3倍至逾100％，而部分太陽能設備產品則有望被豁免。

此外，中國外交部13日宣布，為落實中美元首舊金山市會晤共識，雙方商定，中美將於當地時間14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（AI）政府間對話首次會議，就AI科技風險、全球治理及各自關切的其它問題進行交流。

個股方面，外媒報導稱，英國晶片設計公司安謀（Arm）成立人工智慧（AI）晶片部門，將開發AI晶片，預計於2025年秋季開始首批量產，目前正與台積電洽談代工製造。消息激勵該公司股價周一猛升7.71％，收報每股117.23美元。

網名Roaring Kitty的迷因股推手重出江湖，其時隔3年在社群平台X發布圖片，刺激迷因股飆升，GameStop盤中曾飆漲110％，多次觸發熔斷機制，股價最高觸及38.2美元，收報30.45美元，漲幅為74.4％，成交量達53億美元。另一迷因股AMC也飆漲78％，成交量22億美元。

龍頭科技股13日漲跌互見，蘋果勁揚3.23美元，漲幅1.76％，收報186.28美元；Google上漲0.61美元，漲幅0.36％，收在170.90美元；Meta下挫8.19美元，跌幅1.72％ ，收報468.01美元；亞馬遜收黑0.91美元，跌幅0.49％，收報186.57美元；微軟下跌1.02美元，跌幅0.25％，收在413.72美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑2.85美元，跌幅1.91％，收報146.41美元；日月光ADR收黑0.22美元，跌幅2.09％，收報10.30美元；聯電ADR上揚0.03 美元，漲幅0.37％，以8.09美元作收。