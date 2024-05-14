5／14盤前》高股息ETF換股大熱門？「這檔」市值衝破300億 三大法人狂搶

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●「護國神山」台積電13日開高衝上825元，距離歷史高點只差1元，拉抬加權指數攻抵20,933點，再度改寫巔峰紀錄；惟美中不足的是，台積電「吸金大法」過於猛烈，在資金高度集中情況下，導致電子、重電及中小型等人氣題材股同步失血，僅航運股逆勢揚帆，加權指數終場上漲148點收20,857點，上市市值66.63兆元、上市櫃合計市值達72.74兆元，與盤中、收盤指數齊創新高。

值得留意的是，航運股熱度上升也帶動當沖熱，上市航運當沖張數上升到67萬張，為2022年3月以來最多，並拉升上市當沖比到39.27％，接近4成。

●挾重大利多，航運股13日席捲台股資金，奪下人氣王，成交比重盤中一度衝高至三成，尾盤降至20.2％，台股成交量前四大由航運股囊括。法人認為，陽明、萬海獲利大幅優於市場預期，第二季運價意外的處於漲勢中，今年營運將繳出驚喜成績單，近期貨櫃航股價就在懷疑中暴漲。

航運股交易熱絡吸引當沖客進場沖沖樂，長榮、萬海及陽明13日當沖比為65％、58％及47％，其中陽明當沖比較10日的54％下降許多。

●億光公布第一季財報，在營收成長、匯兌收益之下，第一季稅後純益7.41億元，創下2010年第三季以來新高，年增60.74％、季增421.83％，每股稅後純益1.67元，表現優於預期，穩居LED類股每股獲利王。

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●潤泰新董事會通過第一季財報，受惠房地產本業新案持續完工交屋，再加上南山人壽的大補丸效益，推升潤泰新單季稅後純益達67.29億元，較去年同期激增21.85倍！EPS達2.46元，創近七季最高。獲利暴增等基本面題材激勵下，潤泰新13日股價大漲8.4％至43.9元，重返近半年新高點，成交爆量逾4.4萬張。

●大陸史上第五度發行的超長期特別國債即將登場。大陸財政部13日公告今年首期的超長期特別國債將於17日正式招標，首批發行項目為30年期、規模人民幣（下同）400億元，可望為提振大陸經濟發揮重大作用。

●日本銀（央）行13日意外宣布將減少例行公債操作規模，有如向市場釋出鷹派訊息，意欲阻貶日圓。受此影響，日債殖利率攀升到數年高點、日圓兌美元一度收復失土。

●貨櫃海運業首季財報令市場驚豔，帶動法人圈一波獲利上修潮。業內投資大戶台驊控股13日表示，目前看第二季價量齊揚，估長榮、陽明獲利優於首季，第三季進入旺季但充滿變數，還要再觀察。目前地緣政治影響最大，以哈戰爭何時能解、蘇伊士運河何時復航，牽動運價走勢的敏感神經。

本周貨櫃海運現貨市場最新行情，歐洲線5月中喊漲成功，每40呎櫃運價來到5,000～5,200美元，漲幅約1,000美元；美國線15日也喊漲1,000美元，14日可望確定漲幅。

●滙豐證券指出，長榮4月營收已開始透出產業基本面復甦曙光，不只需求前景轉佳，亦印證紅海危機驅使運價上揚的現況，加上年底有美國總統大選與可能進一步調漲關稅的變數，出現提前拉貨現象，可望帶動第二、第三季獲利，因而決定升評長榮至「買進」，推測合理股價由190元調高到240元。

●受紅海局勢持續緊張影響，當前海運市場供需失衡，運價大漲。大陸相關業者表示，目前全大陸港口「缺櫃」嚴重，又出現「一艙難求」的情況，貨物出口不順積壓相當嚴重，恐怕影響後續訂單。

●車業龍頭和泰汽車受惠於本業及轉投資維持良好成長動能，再加上持有豐田股票股價大漲拉升金融資產評價利益，挹注首季獲利續居高水位，13日公告第一季再賺進一個資本額，單季營收720.66億元、年增6.06％，稅後純益58.85億元、年增16.23％，每股稅後純益（EPS）達10.56元，續創同期新高。

●中國大陸最大鋼廠寶鋼開出6月新盤，熱軋每噸調高人民幣50元，本鋼及鞍鋼雖然熱軋維持平盤，不過線材每噸調漲人民幣100元，加上先前越南和發及河靜鋼皆提價，一般預估本周將開盤的中鋼也將會是平高盤。

●汽車零件龍頭廠東陽實業淡季續維持高獲利表現，自結4月稅前盈餘5.48億元、年增82％，再創同期新高，亦改寫歷年淡季單月最賺紀錄。累計前四月稅前盈餘20.45億元，為去年同期2.2倍，每股稅前盈餘3.38元，創同期新高。

●品牌廠華碩看好AI引領產業發展趨勢，定調將朝全方位AI解決方案服務商推進，兩位共同執行長許先越、胡書賓及財務長吳長榮，13日於法說會中齊聲看好，直指這一波AI將推動產業進入未來數年的成長周期。

華碩亦預告，5月21日即將發布搭載高通最新AI處理器平台架構之高階AI PC外，緊接著將於COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）推出更多AI PC新品。

●華碩首季財報擺脫庫存陰霾，本業獲利能力逐步回穩，第一季營收1,141.06億元，季增2％，年增11％，單季稅後純益54.47億元，季增39％，並較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益7.33元。

●Google I/O 2024開發者大會將在台灣時間5月15日凌晨1點（美西時間5月14日上午10點）登場，本次大會預計將聚焦AI模型發展及Android 15作業系統更新，不僅如此，Google甚至還有可能推出名為「Pixie」的全新數位個人助理。另外，原先預估將在大會中發表的Pixel 8a已提前亮相，有望為台系供應鏈如仁寶、鴻海等挹注營運動能。

●和碩積極拓展AI、車用、伺服器等新興商機布局。董事長童子賢於營業報告書中表示，將繼續穩定出貨表現，在既有產品上持續爭取有利的產品組合、改善營業、生產效率，積極拓展AI、IoT、5G、車用、伺服器等相關產品，隨著相關技術逐步成熟及終端需求增加，預計可成為日後中長期之成長動能。

●台積電（2330）4月營收超驚喜，13日盤中最高825元、收819元，都與歷史盤中新高826元、收盤新高820元僅一步之遙，14日蓄勢戰新高。投信法人分析，台積電封裝產能吃緊、目前持續擴產，相關半導體設備、檢測業者將受惠，創意、力旺等供應鏈13日表態強強滾。

●仁寶首季財報出籠，該公司今年第一季營收1,995.71億元，較上季減少17％，和去年同期相比則減少5％；另外，在業外收支轉正的貢獻下，稅後純益較去年同期成長36％達18.91億元，單季每股稅後純益（EPS）為0.43元。

●壽險搶現金，4月利變壽險及分紅保單大賣，與投資型保單幾乎「三分天下」，4月新契約保費逾600億元，合計前四月壽險新契約保費應已突破2,400億元，比去年同期增加逾13％，重回雙位數成長軌道。

●美元指數走強，主要亞幣震盪走貶，新台幣13日開盤偏弱盤整，上午一度貶至32.479元，隨後在台股強勢創新高帶動下，新台幣午後貶幅收斂並轉升，終場收在32.411元，小升0.2分，匯價連二升，在主要亞幣中獨強，但因市場觀望本周美國公布通膨數據，總成交量僅12.735億美元。

●壽險資金是否要撤出台股，金控向金管會「求救」。520將上任的準金管會主委彭金隆請益之旅，13日再與15家金控有約，會議進行約2個半小時，彭金隆同樣只傾聽，未就業者意見作任何裁示，但他期許與大家有「好的開始」，透過多溝通一起做好、做大金融業，對消費者也好。

●內政部住宅租賃法扶服務即將上路，內政部公告《住宅租賃糾紛法律扶助規定》，讓住宅租賃契約全面適用消保法與消保申訴調解機制。內政部長林右昌13日指出，全國租賃糾紛案件平均每年約2,400件，為避免租客因難以負擔租屋糾紛訴訟成本而卻步，因此新訂規定提供法扶，預計5月底完成配套作業，8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，規劃明年下半年起提供法律訴訟協助。

●受到房市交易熱絡帶動，全台房地合一稅收跟著翻揚，4月個人房地合一稅收達52.3億元、年增129％，創下房地合一稅上路以來同期新高、單月第三高紀錄，其中北台灣房市交易暢旺、房價補漲，新北市已連二月超車台中市，成為稅收王。

●房屋老化嚴重，使房屋評定現值低於房屋稅課稅標準的房屋愈來愈多，加上近年部分縣市調高免稅標準，全台住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件，新北市免稅房屋年增1.3萬戶為全台最多，台北市近6,000戶居次，其餘四都則增加約4,000戶。

●防堵金融犯罪與詐騙，金管會加入國際聯防組織。金管會13日宣布，在國發會協調申請下，與隱私執法相關的16個部會已獲准加入全球隱私執法合作協議（Global CAPE），金管會亦是其中之一，將可比金融MOU更進一步的金融詐騙與個資外洩的聯防合作。

●歷經半年討論，台澳雙方於13日完成台澳科技合作協議（Science and Technology Arrangement, STA）簽署，澳洲也成為第五個與台灣簽署STA的國家。國科會指出，該次合作將聚焦資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技以及淨零轉型等四大領域。

●韓聯社報導，暌違四年多的中日韓元首峰會即將在5月底於首爾登場，屆時中日韓工商組織也將在首爾召開工商峰會，預計韓方與會人士將有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等人。

●中國大陸積極執行國企及自主品牌國產化任務，預計2025年實現晶片國產化率達25％、2027年將達全面自製，自新能源車尋找突破口，車用IC首先面臨挑戰。驅動IC業者分析，儘管是非強制方式進行，依然會對台廠造成進一步壓力；不過業者透露，IC設計需時間積累，尤其車用驗證時間長，未來仍有台廠發揮空間。

●根據印度智庫「全球貿易研究倡議組織」（GTRI）數據，在2023-24財年（今年3月底止），中印的貿易額達1,184億美元，中國大陸以1億美元之差擠下美國的1,183億美元，暌違二年後再度成為印度最大貿易夥伴。

●地緣政治動盪與對經濟前景不安，激勵國際金價迭創新高。不僅機構投資人與國際央行爭相搶購實體黃金，連散戶也加入這一波淘金熱潮。

●軟體銀行13日公布上個會計年度（今年3月底止）淨損2,277億日圓（約15億美元），是連續第三年虧損，但虧損幅度與前一年度相比大幅縮小，主要是因為去年AI浪潮激勵科技股大漲，讓軟銀投資事業鹹魚大翻身，「願景基金」更締造三年來首度獲利。

●中國外交部13日宣布，為落實中美元首舊金山市會晤共識，雙方商定，中美將於當地時間14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（AI）政府間對話首次會議，就AI科技風險、全球治理及各自關切的其它問題進行交流。紐約時報報導，限制AI武器也將列入對話議題。

●微軟投資OpenAI被業界認為是AI產業最成功的投資案例，陸媒報導，阿里巴巴正仿效微軟，成為大陸AI領域的投資先鋒，目前已投資至少五家大模型公司，有望在全球AI發展浪潮中占有一席之地。

●大陸多個主要城市近日陸續鬆綁限購，消息激勵房市信心，也讓低迷已久的大陸地產股打了強心針，股價強勢上揚，激勵香港恒生指數13日收漲逾百點，重回19,000點大關。

從4月底至今，包括天津、深圳、杭州、西安、佛山等城市陸續公布最新鬆綁政策，其中不乏一二線城市。

●長期被美國府會盯上的中國大陸藥企，暫時可鬆一口氣。美國國會新版「生物安全法案」限制美國公司與無錫藥明康德、深圳華大基因等大陸生物技術公司業務往來，但將允許美企在2032年之前結束與這些公司的合作，藉此給予美國相關公司更長時間尋找新合作夥伴。

●大陸電商平臺京東與手機商小米13日達成全新戰略合作，雙方明確未來三年，小米在京東全通路的目標銷售額要達到人民幣（下同）2,000億元，同時將共同推動小米多項智慧產品銷售增長，助力小米「人車家全生態」戰略加速實現。

●台積電、航運股13日撐起台股行情，金融股則因漲多，加上資金轉往其他族群，小跌0.48％。但仍有八檔金融股逆勢上漲，包括王道銀、群益期、三商壽、台產、第一保、永豐金、遠東銀、兆豐金，投資人仍是買單三大題材，即高股息殖利率、併購題材及獲利優於預期。

●母親節「食」力堅強，包括王品、漢來美食、豆府、築間、晶華、寒舍等連鎖餐飲集團與觀光飯店，配合強力促銷操作價，人流湧進，5月12日母親節單日業績大爆發，營收較去年母親節當日大增10％至43％，其中王品集團母親節當天更刷新集團單日營收新高紀錄，達1.05億元。

●受惠新青安房貸發酵，全台房地產代銷案去化順暢，520檔期即將鳴槍起跑之際，第二季房市也續旺，房產代銷雙雄海悅國際、愛山林首季及4月財報均繳出超狂成績。

●高雄全境4月申報開工的推案總銷126億元，雖然比3月的463億元驟減，仍比去年同期大增33％，累計前四月推案總銷888億元、年增46％。由於高雄房市榮景可期，業者預估今年全年推案總銷將比去年大幅成長。

●半導體設備廠家登（3680）子公司家碩科技（6953）13日以每股216.8元掛牌上櫃，盤中股價最高上漲至298元，逼近300元大關，蜜月行情漲幅達37.33％。家碩第一季稅後純益0.51億元，年減1.4％，每股稅後純益1.87元，受惠今年半導體產業回升，市場預期該公司今年營運可望呈現雙位數成長。

●驅動IC族群首季獲利受到價格擠壓，相關業者反映受到傳統淡季及陸系競爭對手不計成本削價，儘管新規格、新應用支撐營運，然進入第二季依舊感受壓力。龍頭指標聯詠（3034）率先對短期回溫澆冷水，認為消費電子需求回溫相對緩慢；天鈺（4961）也指出景氣仍尚未回來，不過會將透過電子紙與PMIC業務，帶動中長期獲利改善；敦泰（3545）坦言降價壓力持續，未來將以更豐富產品線應對競爭挑戰。

●4月定期定額ETF投資戶數排名出現洗牌，由006208富邦台50激增12,291戶奪冠，其次為4月1日掛牌上市的00940元大台灣價值高息，以11,872戶一口氣直接躋身第13名；個股投資冠軍常勝軍、護國神山台積電（2330）4月暴增至75,129戶新高，月增5,264戶。

●2024年上市企業盈餘從去年的衰退轉為成長，台股本益比自2023年初即自低檔往上擴張，法人認為，13日收盤指數刷新高20,857點、本益比23～24倍之間有望進一步擴張上修，由於目前最受市場矚目的AI相關應用尚在成長初期、台股相關供應鏈完整，有望持續受惠AI成長的趨勢，預計2025年企業盈餘將持續維持成長格局，看好「電金雙主流」股，計有台積電（2330）、華南金（2880）、佳能（2374）、台新金（2887）等17檔入列。

●台股4月高檔震盪、操作難度提高，券商公布4月獲利大多數沒有3月賺得多，除了台新證券、致和證券，以及基期較低的康和證券等三家稅後純益逆勢增加，台股4月少了大規模投信新ETF募集，加上地緣政治風險與全球股市回測等因素，但累計前四個月稅後純益元大證接近60億元、凱基證與富邦證也有30億以上水平。

●藍天電腦（2362）在品牌客戶端拉貨需求增溫，加上AI PC新品推出帶動，今年首季端出超亮眼成績，單季稅後純益8.3億元，不僅有倍數的年、季雙增，亦改寫近六年來單季新高。

看好筆電市況持續回溫，加上AI PC將刺激下一波需求，藍天手上訂單能見度佳，內部訂出筆電出貨逐季成長、全年拚195萬台的積極目標。

●長華*（8070）13日召開董事會通過第一季合併營收40.19億元，毛利率18％，稅後純益3.2億元，以每股面額1元之股數計算，每股稅後純益為0.48元。該公司預期，第二季營運可望逐步增溫。

●利機（3444）第一季每股稅後純益（EPS）0.7元，相較去年同期0.52元年增35％，該公司表示，今年首季表現優於預期，第二季後將持續提高自有產品比重及多產品群供應的拓展策略，致力成為整合型材料供應商，以因應AI、高效運算（HPC）等各項趨勢發展，看好今年全年營收及獲利將優於去年表現。

●受惠於AI PC興起及電競市場回溫，偉訓科技（3032）電源事業處營運呈兩倍年增，帶動首季財報順利稱捷，不僅營收呈年、季雙增，EPS更以1.4元，寫下歷年同期新高。偉訓表示，樂觀看待下半年營運表現，有信心可以延續第一季成長力道，推升營運更上一層樓。

●統振（6170）第一季營收、獲利雙雙成長，營收7億元、年成長28.87％，稅後純益0.91億元，年增84.25％，每股稅後純益0.94元。統振看好台商回流、外籍移工需求的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工，今年成長可期。

●PCB及載板乾製程設備廠商群翊（6664）13日公告，第一季合併獲利2.70億元，每股稅後純益（EPS）4.65元，受惠產品組合及匯兌收益助攻，單季獲利創新高。

●自行車產業邁向復甦有譜，三雄巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）近期營運報佳音，除巨大4月營收微減外，美利達、桂盟均已回到成長軌道，也是自2022年第四季爆發自行車產業庫存過高後，首度出現月營收正成長表現，讓法人對自行車產業的前景更加樂觀。

●汽車鍛造鋁圈廠巧新科技（1563）13日以每股70元掛牌轉上市，終場收86.9元、漲幅24.14％，成交量7,051張，順利展開蜜月行情。巧新董事長黃聰榮表示，巧新已取得六家豪華品牌車廠客戶認證，切入輪圈供應鏈，創造整體訂單能見度達2030年底，樂觀營運將持續寫新里程碑。

●線纜業拜台電強韌電網計畫釋單的加持，加上國際銅價走高，華榮（1608）、華新（1605）、大亞（1609）、宏泰（1612）、大山（1615）、億泰（1616）等線纜業第一季財報全面獲利。大山單季EPS達0.99元，暫居族群每股獲利王；億泰首季EPS為0.14元，創近九年同期高。

●藥華藥（6446）雙喜臨門，不僅第一季EPS達1元，繳出本業首次轉盈佳績，旗下罕見血癌新藥Ropeg也將授權國外藥廠，合作進軍加拿大市場，拓展北美版圖。

●葡萄王（1707）公布首季財報，單季合併營收23.5億元創同期最高，營業毛利17.6億元，營業毛利率75％，主要受上海葡萄王轉投資以銷售通路為主力的葡軍商貿，進而稀釋毛利率；營業淨利4.4億元、年減3％；EPS達1.74元，較去年同期下降0.15元。

●華夏（1305）13日舉行法說會。受大陸需求復甦緩慢拖累，加上紅海事件限縮近洋輸出，以及印度選舉、節慶干擾，第一季PVC行情受阻，影響華夏業績。展望後市，華夏表示，第二季伴隨春檢啟動，齋戒月後，南亞農業、管材及公建增溫與東南亞加工業進入傳統旺季，PVC需求逐步明朗。

●佳能（2374）13日舉辦法說會，總經理章孝祺於會中透露，隨著360度環景攝影機訂單持續增溫，以車載及邊緣運算等新產品進入量產階段，在高毛利產品加持帶動下，有望推升第二季業績。

●市場經過一年以上的庫存調整期，2024年USB-C產業可望回到正常季節性銷售表現。IC設計威鋒（6756）預期，第二季營收數字可望較第一季為佳，上半年有望與去年同期持平或微幅成長。

●上市食品廠搶食雞蛋商機，繼大成（1210）、卜蜂（1215）、茂生農經（1240）積極開發蛋雞飼養廠、洗選廠後，全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山（6952）營運長魏毓恆13日指出，大武山除在台三地牧場與洗選場外，並攜手日本TAMAGO&COMPANY株式會社6月在台首度推出生食級雞蛋，合作興建的彰化洗選廠則預計2025年啟用，擴大雞蛋市場的布局。

●岱宇（1598）首季轉盈報喜，13日公布第一季財報，儘管合併營收17.64億元、年減21.44％，但因經營效益助威，第一季毛利率33％、稅後純益率2％，雙率雙升，推升稅後純益達2,785萬元，轉虧為盈，EPS為0.22元。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，表示全球健身器材庫存去化結束，岱宇營運谷底已過，今年除持續拓展家用健身器材市場，亦將同步積極布局商用健身器材市場，以優化產品結構。

利空因子：

●富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生、國泰證期顧問處經理蔡明翰等三位名師表示，台股由權王領軍走揚，帶動指數一舉超越前高20,883點，但從技術指標、量價結構及國際股市表現來看，主要還是反應台積電個別利多題材，電子股成交占比不增反減到5成以下，較不利於大盤連續攻高。

●沉寂三年多的美中關稅戰硝煙再起。美國總統拜登鎖定電動車、電池及太陽能等「新三樣」戰略性產業，最快14日宣布對中國大陸徵收新關稅，尤其對中國電動車關稅大幅提高3倍至逾100％。

稍早於4月底，美國剛宣布對中國鋼鋁徵收3倍關稅，由於電動車引發歐美業者焦慮，歐盟強調今年暑假期會對中國電動車祭以15％～20％的關稅。

●大環境動向不明，4月金控下9家銀行獲利不如3月，僅台北富邦、元大、台新及凱基等4家銀行逆勢成長，同時呈現月增及年增，前四月亦都有雙位數成長，4家銀行表示，主要是利息收入增加、手續費強勁成長與提存準備減少，亦有過去年度所得稅款挹注，支撐獲利不墜。

●全球正面臨「人口寒冬」危機，生育率很快將降至維持人口穩定所需水平之下，部分專家甚至推估早已跌破人口替代率，顯示各國政府推動鼓勵生育的政策效果有限。

生育率下降將帶來許多問題，包括勞動人口縮減、經濟成長放緩、退休資金不足與社會缺乏活力等，人口規模變少也可能危及強權國家地位。

●有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，美國住房成本居高不下，拖累通膨降溫進展，成為聯準會（Fed）降息的一大阻力。

儘管今年美國通膨降溫進展遲緩，仍未改變聯準會降息計畫，因為聯準會預期住房成本下滑將讓通膨回到2％的目標。然而問題在於，住房成本居高不下，部分分析師甚至擔心住房壓力將維持在高檔。如此一來將大幅削弱降息的理由。

●高盛集團（Goldman Sachs）首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）近日警告，儘管投資人依然看好人工智慧（AI）普及對於企業帶來的助益，但美股2024年漲勢可能陷入停滯，從現在到年底前可能「毫無報酬」可言。