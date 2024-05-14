Vision Pro走出美國？外媒曝蘋果搶進9國 開賣時間出爐

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蘋果（Apple）的頭戴式裝置Vision Pro於今年2月開賣，惟最初僅在美國販售，讓各國的3C迷望穿秋水。不過，外媒13日報導稱，蘋果即將開始在美國以外的市場銷售Vision Pro，可能會包含中國、日本、德國及法國等國。

VisionPro於今年2月開賣時，官網便寫道，該產品是專門為美國消費者設計，預計今年稍晚才會在美國以外的地區銷售這款設備，蘋果執行長庫克（Tim Cook）亦曾明確表示，Vision Pro將於今年在中國大陸上市。

綜合外媒最新報導，蘋果已經讓多國的零售店員工至加州庫比蒂諾（Cupertino）總部接受培訓，據受訓者表示，培訓課程自上周展開，為期四日，目的是為學習如何向客戶展示Vision Pro。

據悉，參與培訓課程的員工分別來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國，不過蘋果並未告訴員工Vision Pro實際將開始銷售的時間與國家。外媒預估，蘋果將選在全球開發者大會（WWDC）後擴展至美國以外的國家。

今年3月，專門報導蘋果新品的外媒MacRumors便曾指出，可以透過VisionOS的程式碼，嗅出Vision Pro未來在各國開賣順序的端倪。

蘋果在Vision Pro的虛擬鍵盤以及自動校正中新增了12種語言，包含五個地區的英文（澳洲、加拿大、日本、新加坡、英國）、兩個地區的法文（法國、加拿大）、德文（德國）以及日文、韓文、繁體粵語及簡體中文，由此可推斷出Vision Pro擬於中、日及韓等九個國家開賣。

Vision Pro今年2月在美國開賣後便引起市場的極大興趣，雖價格高昂，但首批庫存迅速銷售一空，然而，在早期採用者積極購買後，市場需求便迅速下滑，許多蘋果零售店從一天賣出好幾台，衰退到一周也賣不出幾台，展示的預約人數也大幅下降，部門門市表示，有客戶預訂體驗後從未赴約。

天風國際證券知名分析師郭明錤上月發文表示，蘋果已將Vision Pro今年的出貨量下修至40萬～45萬部，遠不及市場共識的70萬～80萬部以上，且明年Vision Pro可能不會推出新機款，出貨量料將出現衰退。