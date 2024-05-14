0514群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. 重磅物價數據公布前，通膨預期飆高！

紐約聯邦儲備銀行調查顯示

◎美國通膨和房價預期回升四月美國消費者對通膨和房價的預期上升。

◎對勞動市場的看法減弱。

◎突顯出家庭財務和生活成本的不穩定背景。

◎消費者一、三、五年期通膨預期，其中一年期為2023年十一月以來最高。

◎房價預期漲幅為2022年七月以來最高

◎消費者預期汽油、食品、醫療、大學教育和租金的價格將出現更快的成長。

◎對失去目前工作後找到新工作的能力也不太有信心，跌至三年來的最低點。

◎預計未來三個月無法償還最低債務的消費者比例達到疫情爆發後最高水準。

◎美國聯準會副主席PhillipJeffries表示，在有更多證據顯示通膨將回到央行2%的目標之前，維持利率穩定是適當的。第一季通膨缺乏進展令人擔憂。持有不同觀點的官員之間的溝通可能會導致公眾對政策進程感到困惑。聯準會官員在五月會議後一直在討論替代溝通方案。

2.迷因股再現!

◎迷因股再現以RoaringKitty為綽號的Gill驅動了2021年的迷因股狂潮。該帳戶在社交媒體平台X上發布的帖子顯示，一名男子身體前傾，拿著一個看起來像遊戲控制器的東西。一些交易員認為這意味著Gill又要開始行動了。Gill的賬戶長期處於休眠狀態，2021年他在Reddit上號召日內交易者軋空，GME成名！

◎拜登據悉將大幅提高中國商品關稅知情人士透露，美國總統喬·拜登本周將把針對部分中國商品的關稅提高一倍、兩倍甚至三倍，包括電動汽車、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁在內的關鍵行業。他此前宣布鋼鋁關稅，將目前稅率7.5%或沒有關稅的部分產品，稅率提高至25%。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。