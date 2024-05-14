連鎖自助餐廳打過來了！台北哪些五星飯店Buffet可以吃好吃巧吃到寶？

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搶攻吃到飽商機，連鎖餐飲集團開設吃到飽餐廳，除面積愈開愈大，裝潢愈來愈炫，食材用料亦愈見高檔，面對連鎖餐飲集團自助餐廳強勢進逼，台北觀光飯店陸續發動主題美食節固守城池、「扺禦外侮」！

台北美福大飯店〈彩匯〉自助餐廳推出「炙味‧火烤季」，5／31日前，採松葉蟹、生蠔、西班牙伊比利豬，以及日本A5和牛與美國SRF極黑和牛等高檔食材，在午餐到晚餐餐期以炙烤、炭烤與爐烤方式烹調料理，更有炙烤甜點讓食客吃到飽。

台北福華飯店〈彩虹座〉自助百匯即日起推出「德墨美食盛宴」，6／30日前自助取餐檯上有逾50種近期甚夯的「Tex-Mex德墨美食」讓食客狂饗爽嗑。喜歡吃到飽自助餐的食客可趁活動期間吃好、吃巧、吃到寶。

台北美福飯店〈彩匯〉自助餐廳

台北美福飯店〈彩匯〉自助餐廳「炙味 火烤季」的炙烤與炭烤美食，是在不同餐期輪番出檯，經典不敗的〈炙燒和牛握壽司〉是晚餐上陣，選用油花豐美的日本A5和牛，以炙燒方式逼出脂香，入口軟嫩香氣馥郁。午、晚餐則有現場直火炭烤的〈炭烤牛腩及牛小排〉。〈炙燒霜降牛〉是將美國霜降牛肉片捲成花形，再以炙燒方式引出誘人焦香。

不吃牛的食客可品嚐肉質Q彈帶嫩〈炭烤西班牙伊比利豬肋條〉，或是〈烤松葉蟹腳〉、〈香料鹽烤大蝦〉，以及印度料理區的〈坦都爐烤蟹〉，還有晚間限定的〈爐烤日本大生蠔〉。

除了多樣炭燒鮮食，台北美福〈彩匯〉自助餐廳在「炙味‧火烤季」期間，甜點區同步推出多款炙燒甜品，午間限定的〈炙燒蛋白霜檸檬塔〉，是將美福招牌〈檸檬塔〉搭配蛋白霜炙燒，清新檸檬香與微甜焦糖香氣共陳。下午餐時段則十〈炙燒香蕉風味塔〉，選用法國百年巧克力品牌Weiss 70％巧克力製成，享用前以噴槍炙燒，香脆微甜、層次豐富。晚餐時段的〈炙燒北海道雪印起士〉值得推薦一試，於奶香起士蛋糕表層灑上細糖後炙燒，表面的焦糖香甜脆口和冰涼的起士蛋糕，營造出雙重的味蕾感受。

值得一提的是，〈彩匯〉自助餐廳蛋糕櫃裡亦有多款「炙燒甜點」，其中包括有有減糖低脂、雪白外觀的〈炙燒天使蛋糕〉，還有〈焦糖咖啡捲〉與花形外觀的〈炙燒提拉米蘇〉。

台北美福〈彩匯〉自助餐廳並自即日起至12月31日止推出「你生日我請客」優惠專案，當月壽星揪團慶生，於午、晚餐時段可享四位成人同行、一位壽星免費。

台北美福飯店〈彩匯〉自助餐廳

地址：台北市中山區樂群二路55號

電話：02-7722-3399

台北福華飯店〈彩虹座〉自助百匯

台北福華飯店〈彩虹座〉自助百匯即日起至6／30日推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」，由行政總廚劉文凱、〈彩虹座〉主廚馬良翰與點心坊主廚巫政翰攜手，帶來台灣飯店自助餐少見的美式和墨西哥風味料理。

談到墨西哥美食，不少人往往把它當成「街頭小吃 」，或是美國大學的「校園食物」，矮化了墨西哥美食的地位。其實，墨西哥的飲食有非常久遠的歷史，同時墨西哥人對自己的美食文化引以為傲。因為地緣關係加上歷史演進，墨西哥美食受到印地安人、西班牙人，甚至法國與義大利和古羅馬的影響，並逐漸發展出形色繽紛多彩、風味濃郁的今日樣貌。

「德墨美食盛宴」隔多數國人熟悉的〈Taco炸玉米餅塔可〉，供應有炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味和起司、番茄、莎莎醬、酪梨泥、墨西哥豆泥等多達16種的特製配菜，食客可自由搭出自己喜歡的德墨好滋味。

台北福華飯店〈彩虹座〉自助百匯

地址：台北市大安區仁愛路三段160號1F

電話：02-2326-7429

「德墨美食盛宴」期間，在台北福華〈彩虹座〉可嘗到的墨西哥傳統特色菜有〈墨西哥辣椒燒烤醬排骨〉、〈德州辣椒番茄燉牛肉〉、〈墨西哥起司雞肉酥餅〉和〈墨西哥海鮮湯〉等，這些平日在台較難嘗到的食物，都將以獨有酸辣風味衝擊並挑逗食饕味蕾。

「德墨美食盛宴」期間值得推薦的甜點不少，如〈墨西哥肉桂吉拿〉是將嚴選肉桂粉搭配特殊手法揉製而成的圓形吉拿棒，中央擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點盤飾，街邊小吃變身創意細緻甜品。〈墨西哥巧克力戳蛋糕〉是以經特殊處理的紅砂糖及酸奶麵糊，混合可可粉攪拌靜置熟成再低溫慢烤，出爐後再用小鐵棍戳出小洞倒入巧克力醬，一口咬下滿是濃情蜜意。