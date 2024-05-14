《櫃買市場》竹陞上櫃案 櫃買中心審議通過

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過竹陞公司(6739)上櫃案。

竹陞公司主係從事高科技產業製程設備之數據採集系統及智能自動化系統之研發、生產及銷售，董事長為方泰又，推薦證券商係群益金鼎證券及國票證券，申請時資本額2億293萬元；竹陞公司112年合併營業收入為2億5525萬9000元，稅後淨利為4986萬4000元，每股盈餘為2.5元；113年第1季合併營業收入為7306萬5000元，稅後盈餘為1763萬4000元，每股盈餘為0.86元。