《半導體》黃崇仁建言馬克宏 倡議台法合攻AI科技

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【時報記者林資傑台北報導】法國全力發展AI先進科技，晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁13日應邀前往巴黎，參加法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持的「France's leadership in AI and Quantum」圓桌會議，並向馬克宏建言效法美國善用台灣的強大半導體及IT產業平台，合作強化法國自主創新的未來科技實力。

此次圓桌會議由法國經濟財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）引言，包括艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）及IBM、亞馬遜、IQM、Accenture、Mistral AI等歐美科技企業高層，及沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權基金主管共10位國際財經業界領袖出席，與法國政府高層共商未來趨勢，黃崇仁為東亞地區唯一受邀與會的企業代表。

黃崇仁表示，在高科技產業發展過程中，IBM、微軟、Google、蘋果、英特爾、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）等美國科技公司，一直借重台灣高效率的IT製造平台推動全球營運，台灣也是這些美商重要的技術支援基地。

黃崇仁指出，輝達執行長黃仁勳近年已多次來台，尋求台灣半導體產業的技術、製造支援，若法國也能善用台灣已建立的平台優勢和營運經驗，勢必能在技術、成本與服務等層面獲得合作共贏效益。

黃崇仁強調，法國擁有優異的基礎技術實力，但台法關係一直不如台美關係親近，這對雙方都很可惜，法國可以利用台灣優勢轉化?法國優勢，在人工智慧（AI）等未來科技領域經略全世界。