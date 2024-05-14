光禹承包北巿動物園BOT案 砸45億打造數位海洋生態樂園

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台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT／OT案」，13日由光禹集團（6595）與台北巿政府府簽訂合約，承包委建近46億元BOT建設規劃案（民間投資45億元），打造全台首座數位海洋生態樂園，預計2028年前動工，為光禹集團後續營收增添動能。

全案由光禹成立台北數位海洋生態娛樂開發公司，負責規劃、營運管理，股東包括光禹、合眾建設、智友、敦謙國際、雲豹能源（6869），分別在營運管理、旅館開發、綠能科技及數位領域各擅其長，由光禹董事長字維新出任台北數位海洋生態娛樂開發公司董事長。

字維新強調，BOT案將發揮動保及生物多樣性生態意義，串聯周邊動物園、貓空纜車，串連臺北市立海琉館、海洋生態主題商業區、海洋生態主題酒店等觀光旅宿動線，投資綜效將相繼浮現。

台北動物園排名全世界前十大、面積為亞洲第一，每年入園逾300萬人次，但平均滯留時間為4～6小時，未來BOT案商業配套將依附動物園優勢，將動物園遊玩時間拉長到二天一夜，帶動週邊發展，預估每年帶來百萬人次入園。

此案由民間投資45億元，光禹將結合數位科技與人文觀光，創造稀缺性與周邊土地綜效，預估為台北創造1,300個就業機會，未來50年創造可觀觀光與財務效益。

台北巿動物園BOT案共有二處建地，基地一將導入臺北市立海琉館、海洋生態主題、商業區、海洋生態主題酒店，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場完善旅遊機能，全案以綠建築規劃開發。

字維新強調，未來大型樂園不再重資本設備，而是強調結合生態、人文，療鬱人心，其中的海洋生態主題酒店疆瞄準親子及高端渡假巿場。

光禹目前有幾項大型BOT案，以籌組聯盟方式獲標後，再委外轉包，光禹負責從場域規劃、管理營運到巿場策略，並籌組專案公司，此次取得46億BOT營運案，挹注光禹集團未來10年營收。