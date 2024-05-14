《百貨股》特力首季每股盈餘0.26元 零售通路銷售拚H2漸入佳境

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【時報記者張漢綺台北報導】特力(2908)第1季歸屬母公司業主淨利為1.27億元，每股盈餘為0.26元。特力表示，貿易已從傳統的貿易公司轉型為服務公司，未來將持續優化現有貿易客戶的關係，以持續維持全球零售商與製造商間之緊密程度，並積極爭取新的貿易策略夥伴，臺灣零售通路將推出一系列活動吸引客人回流，期望零售通路銷售能於下半年漸入佳境。

特力第1季合併營收為90.9億元，年增4.3%，營業淨利為2.2億元，稅前盈餘為1.68億元，歸屬母公司業主淨利為1.27億元，每股盈餘為0.26元。

特力表示，第1季營收端借助於貿易事業體因歐美零售需求增加，出貨金額持續成長帶動整體營收向上攀升，經歷自2020年以來COVID-19造成全球供應鏈的變動以及烏俄戰爭刺激商品價格大漲、歐美零售商高庫存等接二連三的考驗後，特力集團將更積極在本業耕耘和投資，提升零售通路之競爭優勢及落實供應鏈全球化之佈局，以利於後續長期發展。

就兩大事業來看，特力貿易事業體受惠於歐美零售商庫存逐步去化，以及既有客戶的拉貨動能轉強，單季營收48.6億元，較去年同期成長13.7%；臺灣零售受到總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情期間長時間待在家之生活型態改變，消費者紛紛走出戶外，家居市場消費氛圍較為低迷，單季營收為35.6億元，較去年同期減少。

特力表示，貿易事業自2023年第四季起連續數月貿易營收均較去年同期呈現正成長，顯示歐美客戶庫存去化情況已趨明朗化。目前通膨改善速度、降息時間表、以及烏俄戰爭等因素，仍對全球貿易的外在環境及經濟復甦前景投下變數，特力將密切關注各國發展情勢並及時採取因應措施。

在臺灣零售方面，特力表示，儘管外在環境挑戰依然存在；特力零售事業接下來將持續擴充商品品類，以滿足消費者更多元之需求，且接著於年中及周年慶檔期，臺灣零售通路將推出一系列之活動吸引客人回流，期望零售通路之銷售能於下半年漸入佳境。