上銀科技集團盛大舉辦家庭日 歡慶溫馨母親節

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上銀科技集團11日在逢甲大學體育館盛大舉辦「HIWIN GROUP 2024家庭日活動」，為鼓勵員工帶家人踴躍出席同樂，今年特地將舉辦多年的運動會名稱正式更名為「家庭日活動」，總計有3,769人參加，包含員工1,951人及眷屬1,818人。因適逢母親節，上銀並致贈到場的600多位母親們愛心盒與手工香皂禮盒等精美禮物，向終年辛苦的母親們一一致意，讓整個活動既熱鬧又溫馨。

上銀科技董事長卓文恒開幕致詞時表示，家庭日是惟一可以扶老攜幼讓家人一起參與公司活動的機會，員工有家人的支持很重要，尤其要跟母親表達感謝，也祝福大家度過美好愉快的周末。

2024上銀集團家庭日活動結合ESG永續活動議題，主軸為「HIWIN全員動起來、永續淨零罩未來」，主要設置四大區塊，包括趣味競賽區、愛心義賣園遊會區、闖關活動體驗區及生物多樣性講座與電影放映區，為提倡環保愛地球，當日活動飲食不主動提供一次性餐具，由上銀同仁自行攜帶環保袋及環保餐具響應環保理念。

趣味競賽區是上銀舉辦運動會以來，最具歷史意義與傳統的活動項目，雖然該區以趣味競賽為主，但為了爭取部門榮譽與獎金，上銀各部門同仁無不絞盡腦汁、爭奇鬥艷，不但鬥智、鬥體能也考驗團隊的默契，更有啦啦隊在旁加油，是上銀同仁們最聚焦的競賽活動。今年競賽活動項目計有隊名隊呼競賽、薪火相傳、齊心協力、待人接物、乒乓向前行與袋鼠跳傳圈圈等項目。

闖關活動體驗區能讓HIWIN的夥伴、眷屬及小朋友對ESG環保議題有更進一步的了解，提高環保意識，呼籲大家一同響應環保行動支持聯合國永續發展目標SDGs，並持續關注推動各項綠色環境永續議題，也讓小朋友們能體會媽媽懷孕的辛勞，共設置7個闖關關卡，包括關卡1－ SDGs永續知多少。關卡2－鳥不鳥解。關卡3－環保標章大哉問。關卡4－環保分類我最行。關卡5－懷孕體驗。關卡6－低碳遊戲-猜題樂。關卡7－愛地球從吃做起等遊戲。

愛心義賣園遊會區由HIWIN同仁擺設各式好吃、好玩的攤位，還邀請立達啟能訓練中心、台中世界和平會前來設攤，公司園藝團隊還製作愛心植栽義賣，並將所得全部捐出給弱勢團體；永續市集則邀請友善石虎農作、台灣鳥．咖啡、諸羅樹蛙棲地標章竹筍等單位前來設攤，讓大家對友善環境的永續團隊能更加認識及支持。

生物多樣性講座與影片放映區內邀請生態保育專家，針對諸羅樹蛙友善耕作與友善石虎農作進行講座與動手體驗，讓HIWIN夥伴與眷屬一起共襄盛舉，了解保育的重要性，共同守護地球環境。

電影放映會則播放「我們愛在這裡生活」與「牛背上的風景」兩部影片。「我們愛在這裡生活」描述上銀科技雲科廠2010年從老樹媽媽移植12棵老樟樹，經過上銀園藝同仁悉心照顧，成為鳥兒的棲息地。老樹區方圓一公里內就有72種留鳥與冬季候鳥選擇在這裡成家並繁衍下一代，是上銀對生態最溫柔的呵護。只要多加觀察，駐足聆聽，就可以讓一成不變的生活增添許多樂趣，讓大家透過該影片來認識鳥類的生態，同時啟發大、小朋友對鳥類與自然界的愛與關懷。

「牛背上的風景」是上銀集團總裁卓永財的真人真事，並由他親自口述配音，描述他大哥及母親身世、無私的愛及對家庭的付出，使卓永財得以成長；為了感念母親與長兄的照顧，卓永財更在母校新竹六家國小興建「卓永統紀念圖書館」，並且製作「牛背上的風景」動畫，在母親節前夕放映格外有意義。

上銀總經理蔡惠卿於閉幕時致詞表示，除了謝謝大家參與運動會外，也感謝工作人員為家庭日所做的付出與努力，更鼓勵大家要跟母親說一句感恩的話或擁抱，若母親不在身邊也可以與她擁抱，並提醒同仁明年要事先幫家人報名，也歡迎回饋意見，讓節目與活動過程能持續精進。