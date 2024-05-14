《金融》第4家獲准 美家人力資源准辦移工小額匯兌

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【時報記者林資傑台北報導】金管會13日宣布，准許美家人力資源經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為續統振、東聯互動、數位至匯後第4家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構，據金管會透露，目前尚有1件申請案正在審核中。

金管會因應沙盒實驗後建立差異化管理機制及開放有限執照需求，修正電支管理條例、訂定授權子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，於2021年7月1日生效，明訂非銀行或非電支機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件申請許可。

其中，2019年4月30日便透過沙盒實驗開辦業務的統振，於2021年10月15日獲金管會核准落地，成為首家獲准辦理外籍移工小額匯兌業務的公司，東聯互動、數位至匯則分別於2022年4月1日、2023年7月27日獲金管會核准經營。

據金管會統計，外匯移工匯兌公司2023年客戶數達62.7萬人，匯兌筆數609萬筆、匯兌金額達630億元。2024年首季客戶數續增至68.8萬人，季增9.73％、年增達70.72％，匯兌筆數212萬筆、年增達78.15％，匯兌金額202億元、年增達80.36％。

金管會表示，美家人力資源依上述規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽商央行意見後審核通過該公司申請案，美家人力資源未來可提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國服務。

金管會表示，希望經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構依據相關辦法規定，導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷匯款方式，引導外籍移工透過合法管道辦理匯兌，達到普惠金融目的。