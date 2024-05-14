《科技》PCB高階低碳論壇 欣興受邀出席

【時報記者張漢綺台北報導】台灣電路板協會(TPCA)發布「PCB廠務設施與製程設備節能減碳指引」，並將於6月6日在TPCA會館舉辦「PCB高階低碳論壇」，除了介紹此指引外，更邀請到IC載板龍頭欣興電子(3037)做廠務節能實務分享。指引的發布象徵電路板產業的淨零推動，從策略規劃逐步落實到實務執行。

隨著歐盟碳關稅上路、國際品牌碳中和承諾、及台灣碳費徵收在即，面對國內外大環境的壓力，減碳已經不是口號，而是成為企業永續的王道，為與產業共同因應全球淨零課題，TPCA特成立永續發展委員會，並已於去年(2023年)3月發佈「台灣PCB產業低碳轉型策略」，提出低碳轉型的三大策略：自主節能、再生能源、及負碳/碳交易，目標為2050年達到PCB產業的淨零排放。

TPCA表示，三大轉型策略中尤以綠電採購為重中之重，輔以合法之碳權配置，並搭配自主節能才能達到企業減碳目標，TPCA在低碳轉型策略報告書發布後，即展開十大行動方案，針對PCB的自主節能，依據碳排熱點之廠務與設備，進行節能減碳技術指引研究，TPCA自去年便開始與工研院機械所、工研院產科所合作，彙整代表性廠商的低碳作為，鎖定重點耗能熱點做改善。廠務面，選定空調/冰水、空壓、集塵、照明與鍋爐系統，製程面，以電鍍、蝕刻、鑽孔、壓合等設備為主。

除了探討節能減碳的原理與做法外，更以表格矩陣方式，簡明陳列各項目的節能潛力、投資成本、實施難易度、對製程影響、對安全影響，等等導入時會遇到的評估要素，並提出各項的綜合評比指數。

TPCA指出，企業的淨零碳排並非一蹴可幾，指引中建議分為前中後三個時期依階段執行。前期要對工廠營運有充分的了解，像是盤點各類元件的效率(如馬達IE等級)、數位化大型耗電設備數據、透明化生產排程資訊，中期可以成立專門小組，分析廠內資料，以捉大放小的原則，評估每項低碳手法性質，如技術難易度、製程影響性、工程時間、節能效益等，當到了執行後期，除了評核低碳改善是否穩定進行外，更可透過定期檢討會議，檢視前期所定下的量化目標是否與結果吻合，若吻合，可評估是否延伸至其他設施或廠區，若不吻合，則檢討哪個環節未執行到位或是預測失真，藉由PDCA方式達到改善的循環。

針對廠務設施及製程設備的節能低碳作為，常見的方式有：1.定期維護保養設備、管線：老舊的設備與管路會讓機器運作產生額外的耗電，也可能增加維修成本、造成製程延宕的風險。2.汰換高效率設備或單元：除了汰舊換新採用高效率設備外，舊機活化如更換高效率的馬達、泵浦、整流器，都會有立即見效的節能效果。3.資源再利用：例如廠務設施的熱水、熱蒸氣回收，可供給需要低溫熱水的製程設備使用。在製程上可做藥液再生或回收，以減少藥液浪費。4.低碳燃料使用：例如鍋爐或運具從燃油改為天然氣或電力的使用。相比燃油，天然氣燃燒除了二氧化碳排放較少外，並幾乎無硫排放，且無需存儲大量的重油，可增加安全性。5.智慧化操控：廠務面可藉由機群控管，讓多台設備協同運作，達到均衡負載。透過預測性維護功能，可降低設備故障率，最終希望以先進的感應技術和即時數據分析，實現生產上的自動調控，達到良率與效率的最佳化。

TPCA表示，「指引」建議企業可依廠內實際狀況（如客戶要求程度、經營財務、企業文化、工廠配置、製程特性…），導入適合自身企業的節能減碳項目，其所呈現的效果也會因條件的不同而有所差異，因此不可削足適履，除了自身的評估外，也需與相關業者共同探討，以尋求出務實的解決方案。