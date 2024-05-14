00940換股ing 這3檔估續留成分股 這檔航運股恐挨踢

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高息ETF 00940上市約一個半月，儘管淨值跌到9.6元，被「唱衰」，但是參與投資00940的投資人越來越多，從4月初的87.6萬人，成長到5月10日的99.7萬人，最快本周就有機會突破一百萬人大關。成長速度最快的，是持有1張到15張的小資投資族。

目前受益人數最多的前五大ETF，都是「高息」ETF，包括00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00940（元大台灣價值高息）、00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）。其中00878、0056的投資人數都破百萬，00940受益人數緊追其後。

00940一個半月投資人成長12萬人，人數成長最快的，是持有1張到15張的小資族群，從一開始的62.4萬人，成長到71.6萬人。

00940持有比例最高的，是50張到100張的中產投資人，占比達到17.56％。而持有1,000張以上的大戶，共有290人。

對於00940淨值越跌，投資人越多的狀況，統一投顧董事長黎方國指出，這有「羊群效應」，投資人追逐人氣高的產品，一方面是台灣民眾熱愛投資ETF，現在進場00940的成本較低，風險也較低，這時候進場，績效就打敗一開始的87萬人。另一方面，股市進入除權息旺季，高息ETF的填息率很高，投資人可以獲得配息。

00940目前正在進行換股，新的成分股將在5月17號揭曉，近期有不少投信、散戶資金，前進入選機會大的個股「吃豆腐」。市場觀察，13日是00940換股的第一天，投信進場買超中信金、聯電、長榮，預估這3檔股票將繼續留在成分股當中。

另有法人報告認為，長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界，是最可能被換掉的5檔成分股，長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺被納入的機會最高。

黎方國建議，目前長榮呈現多空交戰的格局，航運業近期有漲運價的利多，卻也有被ETF踢除的利空，因此一般投資人盡量不要在這時候貿然追高。

華南投顧董事長儲祥生指出，高息ETF看重殖利率，當股價拉上去後，殖利率就掉下來，因此要進行調整。00940的規模太大，持股建置完畢後就是把股價推上最高點，被動式ETF要按表操課進行換股。雖然長榮很有可能被踢除成分股，但近期有運價利多，加上長榮是因為殖利率降低被調整，不是基本面受到影響，因此也可以反向思考，逆勢投資長榮。