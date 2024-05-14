《家生活》米斯特首季每股盈餘0.9元 擬配息近3.2元

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【時報記者張漢綺台北報導】服飾品牌廠米斯特(2941)第1季稅後盈餘為1273.3萬元，每股盈餘為0.9元，累計前4月合併營收為2.64億元，年增6.82%，為歷年同期新高。米斯特董事長林瑞豪表示，多元創新、品牌合作與高效展店是米斯特未來會持續進行的方向，今年成長幅度不會輸去年，公司也將朝2年展店至100家門市的目標前進。

受惠展店策略及品牌多元化產品受到不同族群消費者的青睞，米斯特第1季合併營收約2億元，年增7.9%，創下單季營收歷史新高，稅後淨利1273.3萬元，單季每股盈餘為0.9元；米斯特表示，單季獲利較去年略減主要為一次性認列上櫃相關及員工認股薪資費用所致，若扣除相關項目，營收與獲利均呈現成長態勢。

米斯特4月合併營收6393萬元，年增3.58%，累計前4月合併營收2.64億元，年增6.82%，亦為歷年同期新高。林瑞豪表示，近年來，韓國流行文化風靡，帶動韓國服飾在亞洲國家的流行，公司在繼平價流行的主力Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET和極簡環保的EVENLESS四大自有品牌後，下半年預計將再推出以韓國時尚為主的情侶品牌，以公司強項的平價優勢主攻「年輕男女皆可穿」的流行市場，可望再掀起年輕人和時尚愛好者的廣泛關注。

米斯特集團首間匯聚旗下四大品牌的複合式大型店「Life8 Select」繼去年進駐台中三井LaLaport，有效實現品牌聚合與匯聚客流的交叉銷售效益，米斯特在今年門市展店規劃上，將特別著重Life8 Select「大坪數、多品牌」複合店型之拓展，預計6月後將有三家「Life8 Select」店陸續開幕，將帶動暑假檔期的業績成長，林瑞豪表示，多元創新、品牌合作與高效展店是米斯特未來會持續進行的方向，公司也將朝2年展店至100家門市的目標前進。

米斯特董事會也通過股利分派案，每股擬配發3.18161143元現金股利。