搶占台南都會核心軸線　佳晟打造景觀大樓地點極具優勢

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在全台六大直轄市裡，現階段唯一有機會布局都會區，又由多座指標新重劃區共同組成的精華城市廊帶，唯有台南都會區。

在官方規劃的台南都會和新藍圖上，這座城市未來的新南北軸線，將由永康區的砲校文創園區、二王市地重劃區、平實園區等三大重劃板塊共同組成，自北而南形成與中山高平行的新城市核心廊帶，提供更多元的公共設施與新開發用地，並且與原本舊市區機能互補，讓這片未來城市新核心成為置產必爭之地。

在砲校文創園區、二王市地重劃區、平實園區等三大重劃區的比對上，二王地區因為必須妥善處理福地遷移作業，聲勢不如砲校文創園區與房價已經站上台南最高點的平實園區，卻也因此享有房價低估區的重大優勢。

按照官方計畫，直到今年底，二王地區相關作業才會告一段落，不過區域內廣達一萬三千坪的永康忠孝公園已先完工啟用，成為台南核心區日漸重要的休閒活動空間，隨著二王重劃區公共設施更加完整，二王位在城市核心的優勢也將全面展現。

在台南市區已推出多宗建案的佳晟建設，於距離永康忠孝運動公園約三百五十公尺、緊鄰二王重劃區的忠孝路與復國一路交會口，率先推出預售新建案「佳晟家和」，基地面積達800多坪，不僅具備長期地點優勢，未來住戶還可享受開闊的二王市地重劃區與城市日夜景觀。

本案採用單純二房與三房規劃，二房坪數介於26至30坪，三房約在38至40坪之間，創造最適合運用新青安優惠貸款的總價優勢，配合兩棟建築皆為一層四戶格局，戶戶都是邊間採光規劃，剛開案就吸引置產客與首購客目光。

不少資深軍公教買方就看好本案可運用新青安貸款，而前來賞屋的客戶裡，也有許多是工程界、製造業的殷實企業主，在看好台南都會區前景的基礎上，持續擇優置產。

當然也有不少佳晟建設老客戶跟著開發商腳步前來看新建案，開案初期買氣偏向剛性需求，而且是以台南東區富庶的在地客源為主力。另外值得注意，則是在四月初的大地震後，許多住在老舊房子的家庭為了長期居住安全考量，動念頭想換新房子，「佳晟家和」結構採Alfa Safe耐震系統工法，提升房屋穩固性，住戶能夠住得更安心，也成為此案賞屋人群來源之一。

資深房產業者分析，二王重劃區位在砲校文創園區與平實園區中間位置，無論哪個園區發展更快，二王地區都是必然先受惠的。加上二王相對發展時間較晚，反而具備比價優勢，例如在二王地區南方的平實園區房價已經看到六字頭，即使主管單位蓋牌，實價登錄也達到55萬單價，名符其實的台南房市第一。

至於二王地區北側的砲校文創園區，周邊新案已站穩四十多萬行情，預計砲校正式遷移後，還有另一波行情可期；更北的鹽行重劃區同樣火熱，指標金控集團旗下建設公司的新建案預計開盤價格直接上看五字頭。

眾多市場利多因素，讓位在中央位置的二王重劃區非常吃香，聲勢不斷看漲，也讓緊鄰二王重劃區新建案「佳晟家和」的住戶們一起受惠，享受長線利多。