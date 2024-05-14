金獎導演李靖惠十年磨一劍 《愛子歸來》亞洲首映

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李靖惠導演享譽國際獲獎無數，曾以《麵包情人》榮獲釜山國際影展發行獎等十大國際獎項，並雙雙獲得台灣國際紀錄片影展及台灣國際女性影展觀眾票選獎，入圍金馬獎最佳紀錄片及最佳剪接。李靖惠最新作品《愛子歸來》從眾多電影中脫穎而出，在聖地牙哥亞洲電影節嶄露頭角，入選亞美全景競賽片，是唯一入圍的台灣電影，也獲選為台灣觀摩影片，美東和美西都獲得轟動迴響，在世界舞台發光發熱；再度入圍今年台灣國際紀錄片影展台灣競賽，5月13日於華山光點一廳舉行亞洲首映。

李靖惠十年磨一劍，飛越台灣和美國，跨越太平洋兩岸傾力製作《愛子歸來》史詩紀錄片；由金馬獎終身成就獎得主廖慶松擔任監製及剪接指導，並由坎城影展技術獎得主杜篤之進行聲音設計與杜比音效，王亞維擔任聯合製片，獲文化部及台北市文化局補助。

沒有血緣的母子之愛 《愛子歸來》讓愛穿越高牆

《愛子歸來》主角楊媽媽移民紐約展開新生，電影刻畫楊媽媽與獄中青年，由陌生到情同親人的故事。一群懷抱美國夢的年輕人，因故深陷牢獄，甚至被判刑一百多年，成為被遺忘的族群；楊媽媽則是遭逢接二連三家庭變故，60歲一無所有之際，絕處逢生，展開一場不可思議的旅程。楊媽媽的生命在黑暗中發光。她年復一年寄出一封又一封信，二十多年來為這些監獄青年寫了上萬封信，真摯情誼穿越監獄高牆，給予獄友精神支持與活下去的勇氣，沒有血緣的母子之愛就此誕生。楊媽媽成為這些孩子們的母親，找到愛的出口，超越有形高牆和無形心牆，跨越國界、種族與世代。

《愛子歸來》超越世代隔閡 活出精彩生命力

楊媽媽也遭遇世代隔閡難題，正值青春芳華的孫女愛倫，走不出失去摯愛的痛苦而身陷低谷，只願意以紙條和奶奶溝通。祖孫溝通的障礙，築成無形的高牆，讓楊媽媽十分無助脆弱。同一屋簷下的祖孫倆，如何化解心結，從疏離到敞開心扉的轉變令人動容。

林書豪父親及各界熱烈支持下眾志成城

楊媽媽投入受刑人關懷工作二十多年，李靖惠導演以十年無價的青春製作電影，累積時間長河愛的力量。亞洲首映會眾志成城，獲得產官學界、演藝界、公益團體代表熱情參與。包括林書豪父親林繼明、藝人何方和傅薇、立法委員吳春城、台北市議員曾獻瑩、文化部主任秘書楊秀玉、國民黨秘書長黃健庭、監獄先生黃明鎮牧師、全球靈糧網絡主席周神助、前華視主播寇紹恩牧師、空中英語教室洪善群董事長、佳音電台台長呂思瑜、世華婦女工商協會南加州分會會長游蕙綾等嘉賓，都到場表達熱烈支持。各界意見領袖齊心期望台灣民眾都有機會欣賞《愛子歸來》，得到愛的能量。林繼明表示，林書豪因正逢球季無法出席，未來電影到美國加州映演時，林家將會全員出席響應。曾獻瑩議員長期關心家庭議題，在這個溫馨的母親節節期，也特別邀請大家透過《愛子歸來》，一起跨越高牆，活出真愛。

《愛子歸來》 呼應立法院壯世代議題

《愛子歸來》和吳春城立委所倡導的壯世代議題，互相呼應，格外有意義。吳春城立委表示，楊媽媽和孫女成功突破世代隔閡，逆轉苦難人生，在60歲之後再創黃金30年，活出壯世代精彩的生命力，相當讓人感佩！台灣超過 55 歲的人口已經高達 800 萬人，有許多家庭面臨世代隔閡的關係。面對銀髮海嘯來臨，60歲以後很多人還可能有 30 年的金色年華。針對這個議題，立法院已經組成壯世代委員會 ，積極探討壯世代第三人生的各種可能性。

《愛子歸來》計畫秋季上院線 赴美巡演

《愛子歸來》電影所傳達的主題「牆，把你隔絕；愛，讓你超越！」深深感動和激勵觀眾，計畫於秋季在台灣院線上映。監製廖慶松表示：電影中楊媽媽和孫女的情節，比劇情片更戲劇性。楊媽媽真的很像我媽媽，台灣的媽媽超級堅強的！這是一部很適合全家欣賞的電影。

李靖惠啟動《愛子歸來》行動電影院計畫，分享永不放棄的愛，發揮電影無遠弗屆的影響力。除了持續參加國際影展、到美國巡演，明年還將到監獄映演，預計有超過六萬名受刑人觀賞電影。「台灣監獄先生」黃明鎮牧師投入監獄關懷工作三十多年，他非常欣賞《愛子歸來》，充滿期待說：「極力推薦大家觀賞。相信會幫助很多人去珍惜家庭的愛，珍惜彼此之間的友情，珍惜每一個在監獄裡面的受刑人。希望《愛子歸來》能夠在戲院上映，全台灣監獄的受刑人也都能看到這這部電影。」李靖惠獨具慧眼，她以女性視角發現別人看不到的社會議題，捕捉鮮為人知的故事，讓更多人來關心。