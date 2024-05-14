《美股掃瞄》美股陷觀望 今天這「巨頭」最吸金

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】調查顯示美國消費者對通膨感到擔憂，以及投資人縮手觀望本周公布的關鍵通膨數據與企業財報，周一道瓊指數和標普500指數微跌、在連漲數周後稍喘口氣。科技股和晶片股相對穩健，那斯達克和費城半導體指數小漲做收，但台積電ADR下跌1.9%。

根據紐約聯準銀行周一公布的調查報告，美國人對未來1年的通膨率預測從3月份的3%上升到3.3%，創下2023年11月以來新高。上周五密西根大學公布，由於對生活成本感到擔憂，美國5月消費者信心跌至6個月新低。

因企業財報表現意外強勁，以及就業市場降溫的跡象引發聯準會今年可能降息一到兩次的預期，上周那斯達克和標普500指數連續第3周收高。上周道瓊指數收漲2.2%，創下去年12月以來最大單周漲幅。標普500指數周漲1.9%，那斯達克指數周漲1.1%，費半指數周漲近2%。

周一投資人似乎不願意在周三美國4月消費者物價指數（CPI）出爐之前貿然押注。本周市場關注焦點還包括陸續發布的生產者價格指數（PPI）、零售銷售數據、請領失業給付人數，以及大型零售商家得寶和沃爾瑪公布上季業績。

根據路透社所做的調查，受訪經濟學家預期美國4月核心CPI月漲0.3%、年漲3.6%。

聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）周一表明他支持維持利率不變，直到確定通膨壓力正持續減緩。

周一收盤，道瓊指數跌81.33點或0.21%，報39,431.51點。標普500指數跌1.26點或0.02%，報5,221.42點。那斯達克指數漲47.37點或0.29%，報16,388.24點。費城半導體指數漲15.06點或0.31%，報4,823.09點。

標普500指數11大類股跌多漲少。受蘋果勁揚帶動，科技股收漲0.48%，是「唯二」上漲且漲幅最大的板塊，其次是房地產股漲0.29%。工業股跌0.45%，跌幅最大。

重磅股方面，媒體報導蘋果即將與ChatGPT母公司OpenAI達成協議，將在iPhone手機上引進該新創公司的AI技術。蘋果收漲近1.8%，表現亮眼。

Alphabet料將在周二的開發者大會上發表新的AI功能，盤中股價由跌轉升，終場收漲上漲0.3%，盤中一度下挫2.7%。

台股ADR方面，台積電跌1.91%、聯電漲0.37%、日月光跌2.09%、中華電信漲0.65%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲3.74%。

美國交易所成交量總計為100.9億股，過去20日移動均量為107.9 億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.23：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數的比例為1.14：1。

標普500指數有34檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有145檔成分股觸及52周新高、91檔創新低。