《產業》永聯物流開發 全亞洲最大智慧倉儲Q3營運

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【時報記者莊丙農台北報導】永聯物流開發發表全亞洲最大智慧倉儲「OMEGA」，結合建築設計與自動化設備，透過科技提升倉儲效率，提供完整供應鏈解決方案。未來更將接軌AI人工智慧新時代，靈活應用相關技術，持續推動物流產業革新。OMEGA 2預計今年第3季正式營運。

永聯除了持續導入自動化設備與智慧科技，提供快消品、零售通路、醫藥及科技製造業等多元產業，最簡單、聰明、永續的供應鏈解決方案，更將進一步以AI人工智慧技術導入物流產業為目標，從機器學習(Machine Learning)、預測分析(Predictive Analysis)、影像辨識(Image Recognition)、生成式AI(Generative AI)四大面向發展，實際整合、應用於永聯已成功打造的智慧倉儲場域。

永聯物流開發執行長張建泰表示，永聯自2014年為不同企業提供系統化管理貨物的智慧倉儲解決方案，並於OMEGA運用數位模擬技術，預測客戶端對於倉儲物流的使用需求與變化，協助企業提升營運效率和決策準確性。放眼未來，永聯將進一步融合人工智慧提升倉儲物流自動化、客戶服務、預測性維護等技術，邁向AI物流新時代。

OMEGA為一座大型且整合自動化軟硬體的智慧倉儲，其中坐落於桃園市楊梅區的OMEGA 2楊梅將於2024年5月完工，並第3季正式營運。OMEGA 2楊梅斥資超過96億新台幣，佔地20,000坪、總樓地板面積超過40,000坪，高達40米的AS/RS儲存區搭載33台高效率堆垛機，可容納超過80,000個棧板儲位，並配備174座裝卸碼頭。透過ALPOS–專為自動化解決方案打造的整合性管理平台，串接系統及自動化設備，未來將能同時容納完整的供應鏈上下游，提供極具彈性且更高效的倉儲方案。