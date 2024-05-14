《金融》MSCI季度調整前 外資壓寶東北亞雙雄、印度狠遭提款

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【時報記者任珮云台北報導】上周外資再買超台股9.51億美元，GIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，看好輝達、蘋果等都將採用Arm推出新一代CPU設計架構，其開發相對應的AI PC晶片與伺服器晶片，將推升晶圓龍頭大廠在CPU代工的市占率。此外，台灣4月出口年增連六紅、達4.3％，都讓台股第二季表現居高不下，目前市場等待本週15日的MSCI季度調整結果，包括權重升降以及成分股調整，皆將影響台股投資情緒。

上週外資買超韓股逾10億美元，對台股也有9.51億美元買盤挹注，相較之下，東協與南亞市場幾乎清一色遭賣超，僅有馬來西亞股市資金淨流入近2億美元，其中印度遭提款超過19億美元最高，印尼、越南股市單週資金淨流出逾1億美元。

雖然外資偏愛東北亞雙雄，不過在內資加持之下，亞股整體表現仍相對不俗，保德信分析，上週漲幅最強的為越南股市1.94%，其次則為外資最青睞的台韓雙市，韓股上漲1.91%，台股單週漲幅1.86%，另外，由低點反彈的陸股上漲1.72%表現亦佳，馬來西亞、泰國股市也維持週線正報酬；至於外資賣壓沉重的印度股市，上週下挫-1.64%，成為亞股吊車尾市場，菲律賓跌幅-1.57%也表現相對不佳。

廖炳焜指出，受惠AI晶片需求持續強勁，台灣晶圓龍頭大廠4月營收月增幅達20.9%，年增幅高達近六成至59.6%，在財測方面，儘管面臨第二季手機淡季與PC需求未見起色，然而在AI晶片需求持續熱絡的帶動下，預期季營收增幅仍可較第一季提升6%，其年增幅則可達到近三成至27%。