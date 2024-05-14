美國房租價格放緩步調慢 長期高利率恐不利經濟

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美國將於15日公布4月消費者物價指數（CPI），據3月的房租物價指數年增率5.65％看來仍是偏高，外銀認為，租金升勢已放緩超過一年，但聯準會需看到通膨數據好轉持續數個月才有信心放寬政策，意味著降息的可能性延至9月，若國內經濟維持增長，長期高利率環境不利於經濟成長，體質不良的企業可能因融資成本提高而面臨倒閉。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁謝德威指出，美國住房相關的通膨約占CPI三成、約占PCE16％，其中住房項目下的租金與其他物價最大不同是「僵固性」，美國的住房租約多半是一年期的，少有短期租約，與台灣相同，但這也使租金價格變化比其他項目來得緩慢。若從新租約的年增率來看，成長趨勢已逐漸放緩。

謝德威表示，美國高利率環境對經濟影響有所謂的「滯後效應」，即經濟各方面勢必受影響而使成長動能逐漸放緩，這可從5月初以來所公布的製造業、非製造業PMI指數落入50以下，以及新增非農就業人口明顯不如預期等觀察出來，雖然經濟逐步放緩有利於聯準會重新評估降息速度與幅度，但聯準會目前處於「數據依賴的階段」，短暫數據能否支撐住房、租金以及通膨的下滑，仍有待觀察。

謝德威分析，目前根據CME Fed Watch的數據，聯準會約有25％的機率會在7月降息一碼，9月降息一碼的機率則上升至50％左右，而11月則有美國聯邦公開市場委員會會議將在11／6～11／7召開，11／5則是美國總統大選日。

至於美國降息延後如何牽動金融市場？謝德威指出，若聯準會延後至11月再降息，恐怕對現任執政黨的選情產生負面影響，而對金融市場來說，屆時所考量的就不只是降息與否，可能需要全面審視未來全球政經情勢的發展。

目前滙豐銀行預估降息時間在9月，畢竟高利率環境維持越久，民間的借貸成本就越高，財務體質較脆弱的企業或是個人所承擔的財務壓力越大，將使部分企業倒閉，或家庭的可支配所得越低，進而影響經濟成長與消費動力。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，過去連續數月美國的房租年增率已下降趨勢，雖然不動產的價格仍在上行階段，但影響通膨很大的一部分是租金，從租金年增率上升走向放緩，代表通膨有逐漸走向降溫的趨勢。