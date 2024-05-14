君帆第一季EPS倍增 第二、三季營收可維持第一季熱度

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氣壓和液壓缸元件廠君帆工業第一季因輪胎產業訂單持續成長，醫療產業需求也回升，不單第一季營收年成長30％，毛利率、營益率、淨利率也較去年同期增長，呈現三率三升發，第一季EPS倍增至0.94元。君帆預期第二、三季營運可延續第一季熱度，今年營收及獲利追求成長。

此外，君帆因應未來營運持續成長及提升市場競爭力，董事會決議大陸無錫廠第一季展開建廠作業，也會在泰國設維修廠，預計今年下半年可取得土地，開始進行建廠程序，未來除滿足輪胎產業客戶需求，也積極擴展當地鋼鐵及模具應用市場。

君帆第一季財報出爐，第一季合併營收2.91億元，年增30％，帶動獲利穩定成長，毛利率年增加3％；營益率年增加2％；淨利率年增加3％、EPS從去年同期的0.49元倍增至0.94元，年增幅高達92％。

君帆指出，第一季營收及獲利成長，主因係去年下半季輪胎產業的需求持續增加，以及醫療產業需求回溫，訂單成長帶動產量增加，批量訂單生產效率較佳，影響固定成本比重下降，進而提升毛利率表現。

君帆表示，從產業應用來看，君帆看好輪胎產業、醫療器械與車用產業的需求成長，輪胎方面因應中國大陸市場電動車普及率提高，中國大陸本土品牌成長帶動輪胎需求。醫療受惠於去年下半年轉單效益，以及既有客戶消化完之前庫存，客戶訂單穩定成長；在車用產業，模具油壓缸產品線擴充完整，可廣泛應用滿足客戶需求。

君帆指出，君帆預估今年第二、三營收可望延續第一季表現，輪胎、醫療、車用產業需求增強外，鋼鐵、通用機械及電子產業逐漸回穩。另在油、氣壓產品客製化批量生產策略發酵，營收成長與產能利用率均有不錯提升，未來也將鎖定批量訂單客戶，持續發展。