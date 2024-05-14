英起訴3人涉協助香港情搜 陸強烈譴責英並提嚴正交涉

英國倫敦都會警察反恐指揮部當地時間13日依英國《國安法》指控中國大陸駐英經濟貿易辦事處行政經理在內的三名男子涉嫌為「香港情報機關」從事跟監與闖入民宅等行為，執行情報蒐集、監視與「欺騙行為」任務；為此，中國大陸大使館強烈譴責指控英方「編造所謂案件」，無理指責香港特區政府。大陸外交部駐港公署強烈譴責英方濫用國安名義捏造事端。香港特區政府嚴正要求英方公正處理事件。

使館聲明指出，英國警方13日上午宣布起訴三名人員，聲稱他們涉嫌向香港特區情報部門提供了協助。中方對英方編造所謂案件，無理指責香港特區政府表示堅決反對、予以強烈譴責。中方已就此向英方提出嚴正交涉。 聲明稱，一個時期以來，英方對中方的一系列指責，包括「中國間諜案」、「中國網路攻擊事件」等均屬無中生有、惡意詆毀。英方還打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，這是對中方的嚴重挑釁，嚴重違背國際關係基本準則。 聲明強調，香港早已回歸中國，香港是中國的香港。英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。中國政府打擊「反中亂港分子」、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移。英方庇護被通緝的違法犯罪分子是對法治的褻瀆，沒有出路。 聲明敦促英方立即糾正錯誤，停止散布「中國威脅論」，停止各種反中政治操弄，確保在英中國公民各項合法權益。正告英方：任何想通過誣衊中國來轉移公眾視線、掩蓋自身嚴重問題的政治伎倆都註定要失敗。任何干涉中國內政、損害中國利益的行徑，都會遭到中方堅決有力反擊。奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。 大陸外交部駐港公署13日發表聲明，中方對英方違背國際法原則和國際關係基本準則，羅織罪名，編造所謂案件，對香港特區政府進行無中生有的汙蔑抹黑表示強烈不滿和堅決反對。 駐港公署稱，英國《國家安全法》條款定義模糊、執法部門授權寬泛已被世人詬病。英方濫用國安名義，無視基本人權保障，任意逮捕羈押，不僅違背法治精神，更是赤裸裸的政治操弄，其干預香港事務、包庇勾連「反中亂港分子」的險惡用心昭然若揭。 香港特區政府發表聲明指出，香港特區政府已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回復。 香港駐倫敦經濟貿易辦事處的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流，並且提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。 特區政府已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。