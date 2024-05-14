《商情》期銅觸2年新高；美油彈逾1%；BDI連3黑；期金回落逾1%

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時報-商情早報

1.靜待CPI報告，周一紐約期金回落。

2.LME：05/13期銅收10185.50美元/公噸，漲181.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油漲0.86美元，每桶為79.12美元。

4.西德州原油上漲0.90美元，每桶為80.71美元。

5.05/13BDI運費指數為2066.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌3.20美分。

7.NYCE：7月棉花漲0.32美分，每磅為77.63美分。

8.CBOT：5月黃豆粉跌5.40美元，每公噸為361.60美元。

9.05/13TRJ-CRB下跌1.78，為287.69。

10.05/13 SGX 62%鐵礦石報每公噸117.29美元，漲0.62美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待CPI報告，周一紐約期金回落；由於美國聯準會(Fed)官員表示，擔心通膨降溫速度不夠快，強調需看到更多數據才會降息，因此市場高度關注15日出爐的4月消費者物價指數(CPI)報告，抑制了投資人對黃金購買的需求，致金價回跌逾1%；終場收盤報價，6月黃金跌32.00美元，報2343.00美元；7月白銀跌0.07美元；7月鉑金漲3.60美元；6月鈀金跌15.90美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求前景增長，期銅漲觸2年新高；因強勁的需求增長預期，未來幾年，電動汽車、人工智能(AI)和自動化行業對銅的需求加速增長，隨著消費者爭相確保供應，預計將出現嚴重短缺，以及對美國降息的希望提升，致倫敦(LME)銅價上漲，觸2年以來新高。終場周一指標期銅上漲181.5美元；期錫上漲825美元；期鎳上漲278美元；期鋅上漲67美元；期鋁上漲12.5美元；期鉛上漲28美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-投資人關注需求前景改善，周一歐美原油期貨止跌回升，受到中國通膨數據和經濟刺激措施，以及加拿大西部因野火，造成油砂產量供應干擾，且美元匯率下跌，同步支撐油價反彈上漲，其中紐約原油彈升逾1%， NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.86美元，報每桶79.12美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.57美元，報每桶83.36美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-船貨僵持，周一BDI指數連3黑；由於海岬型船市場僅個別貨主詢船，故船貨雙方略顯僵持，運價減少超過1500美元，加上巴拿馬型及超輕便極限型船市場，租家觀望情緒升溫，令終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續3個交易日收黑；其中最新報價BDI指數下跌63點，收2066點，跌幅3%；BCI指數下跌184點，收3108點，跌幅5.6%；BPI指數下跌9點，收作2017點，跌幅0.4%；BSI指數維持平盤，收作1485點。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-消費數據樂觀，周一上海天膠期貨反彈2%；據中國汽車工業協會指出，4月該國汽車銷量年增9.3%。此外4月中國消費者價格指數(CPI)較去年同期上漲0.3%，為連續第3個月呈現上升趨勢，激勵終場上海天膠期貨反彈2%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲0.6%，報每公斤308.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲1.5%，報每公斤165.00美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲2%，收於每噸14405元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收高，其中小麥期貨上漲，並觸及九個月高價，因擔心主要出口國俄羅斯在關鍵地區經歷的霜凍天氣後造成農作物減產，大豆和玉米期貨跟隨上漲，由於對美國玉米播種進度和巴西南部洪水的擔憂，終場5月小麥漲24.5美分， 5月玉米漲2.75美分，5月大豆漲0.5美分，5月黃豆油漲0.71美分，5月黃豆粉跌5.4美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，周一ICE棉花期貨微揚；受惠於美元指數下跌01%，使以美元計價的棉花更具便宜及吸引力，以及美國10年期公債殖利率下滑，同步令期棉上漲，另外聯準會(Fed)官員表示，需看到更多經濟數據才會縮緊貨幣政策，因此市場靜待即將公布的4月份消費者物價指數(CPI)報告；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲0.41%，報每磅77.63美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.3%，報每公噸14920人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-債卷發行刺激措施，鐵礦石全面上揚；因中國當局表示將開始銷售期待已久的長期特別國債，用以刺激經濟成長的消息，抵銷了消費者信貸數據弱於預期的影響，加上澳大利亞火車事故引發供應擔憂，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上漲。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.69%，報每噸104.34美元；62%鐵礦石近月漲0.53%，報每噸117.29美元。(呂方維整理)(商品行情網)