《電通股》長華*Q1每股賺0.48元 估Q2起逐步回溫

【時報記者王逸芯台北報導】長華*(8070)第1季合併營收為40.19億元；毛利率為18%；歸屬於業主淨利為3.2億元；以每股面額1元之股數計算，稅後EPS為0.48元。

長華第1季合併營收達40.19億元，季減率和年減率皆為4%；單季毛利率為18%，營益率為10%，與第二季和去年同期相比，表現相對持穩；歸屬母公司淨利為3.2億元；以每股面額1元之平均流通在外股數計算，每股稅後盈餘為0.48元，較第二季的0.17元及去年同期的0.31元為佳。如再加計23.12億元的歸屬母公司業主其他綜合損益，則相當於每股挹注3.94元；以每股面額10元之股數換算，則相當於挹注每股39.4元。顯示公司不僅本業經營績效穩健，且未實現轉投資之潛在獲利空間龐大，將為未來發放股利的來源，有助於支持穩定成長的股利政策。經營管理階層力求以每年現金股息高於前一年為努力目標。

觀察近兩季的終端應用，以手機等消費性電子晶片需求相對較佳；PC應用方面仍有庫存修正的現象；至於車用及工業用領域，IDM客戶庫存已在2024年第1季落底，自第2季緩步出現拉貨力道，但強度尚未回到先前的高峰水準。整體而言，長華預期第二季表現可望逐步升溫，至於下半年景氣仍需視整體經濟發展和市場復甦狀況而定，原則上正面看待下半年營運前景。