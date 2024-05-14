《美股》焦點股：蘋果、Alphabet、迷因股

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果周一股價上漲1.76%，收在186.28美元。媒體報導蘋果即將與生成式AI聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI達成協議，下一代iPhone手機作業系統iOS 18可能引進OpenAI的技術。蘋果與Alphabet也曾就使用Google聊天機器人Gemini展開協商，但目前尚未達成協議。蘋果料將在6月舉辦的WWDC開發者大會上發布新的AI功能，據媒體報導，如果蘋果和OpenAI達成合作協議，屆時蘋果也會發表與OpenAI合作的新功能或服務。

●谷歌（Google）母公司Alphabet料將在周二舉辦的開發者大會上發表新的AI功能，周一股價收漲0.3%，盤中一度下挫2.7%。上周末媒體報導，ChatGPT母公司、獲微軟支持的OpenAI即將發布AI搜尋服務，意味著「搜尋引擎之王」谷歌可能迎來激烈的競爭。

●電玩零售商GameStop周一股價飆升逾74%，收在30.45美元，盤中一度上漲110%，並數度觸發熔斷機制。2021年帶領散戶引爆史詩級軋空行情的「咆哮小貓」（Roaring Kitty）在睽違3年後再度發文，僅憑一張圖片就催出了迷因股噴發式的買氣。受此提振，AMC Entertainment亦飆漲78%，Koss Corp漲36.7%。