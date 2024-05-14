蔡正華｜台股想攻兩萬一千點？電子權值股需表態

靜待更多通膨數據公布，美股高檔震盪。先前提到在週級別日出及日級別日出相繼成型，配合均線翻揚向上，台股5月上半月行情有機會挑戰前高20,883點，多方必須把握時機。結果隨著台積電4月合併營收達2,360.21億元、月增20.9％，年增59.6％，創下歷年同期新高！加上宣布第一季配息金額由3.5元上調到4元，激勵了買盤進場，台積電的股價順勢大漲，5／13日盤中最高來到825元，逼近前高826元，也讓台股來到20,933點，再創歷史新高！符合先前預期。目前由於資金集中拉抬權值股，不少個股的資金動能不足，導致個股多空分歧，震盪加劇的現象漸趨明顯；儘管指數創高，但有個股卻在破底。

曾提過5月也是報稅季節，越接近月底，台股上市櫃大股東賣壓越容易增加，故當前個股之間輪番消化籌碼，也輪番準備上攻。上週五曾表態的金融股，週一就遇到空方抵抗，顯示市場追價意願不足；反倒是航運股，挾著資金流入，配合營運有轉機，股價呈現上漲。而電子股，則是漲跌互見，多按照4月營收及Q1財報進行調整。至於政策股，由於逼近520總統就職，部分籌碼怕利多出盡，暫先離場。

依照Q1財報及4月營收優劣，所進行的股價調整已近尾聲，部分強勢股仍可追蹤，如受惠產品優化有成，NB的藍天Q1EPS達1.42元，創近6年單季新高，後續在AI PC需求看增下，Q2營運看好，股價就攻上漲停！PCB 及載板乾製程設備的群翊，Q1EPS達4.65元，目前訂單看到第3季末，股價跳空大漲！受惠多項 AI 光學產品出貨增加，光學的佳能Q1EPS達 0.53元，未來營運看好，股價攻上漲停。連接線材的宏致，Q1EPS 0.02元，由虧轉盈，後續在AI線材市場需求看增下，營運具轉機，股價也大漲，這些即是Q1表現佳的個股。至於光被動元件的上詮4月營收年增69％，連接器的正崴4月營收年增20％，自有光電元件的環宇-KY4月營收年增171％，股價也有資金進駐，走勢相對強勁，後續可追蹤續航力道。至於大盤能否進一步挑戰兩萬點一千點，不僅台積電要拚前高，鴻海、聯發科等也要表態才行，其中兩者在AI產業的發展進度，決定了投資人認同度的高低，而這也會引動新股票表態，值得密切留意。

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