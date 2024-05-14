《國際金融》等待美歐通膨數據 歐股收平 馬士基飆升7.7%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周一收在平盤，幾乎沒有變動。投資人目前準備迎接歐元區一系列經濟數據公布，以及美國在本周稍晚的重要通膨數據。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.1點或0.02%，為520.86點，徘徊在上周五創下的歷史高點附近。其中汽車股從連續四天下跌中復甦，軍工股則受到嚴重打擊。

受到強勁財報的提振，Stoxx 600指數在上周五再創歷史新高，並且全周創下一月下旬以來最大單周漲幅，上漲3%。

美國在周二和周三即將分別公布生產者和消費者通膨數據，預計將為聯準會的利率走向定下基調。

歐元區將在本周稍晚公布第一季GDP和上月CPI終值數據，投資人將仔細審視，以判斷歐洲央行的利率走勢。歐洲央行曾暗示六月降息，並強調央行獨立於聯準會之外。

荷蘭ING分析師們指出：「儘管歐洲央行發言人幾次強調要獨立於聯準會，但歷史告訴我們，在過去25年出現的分歧作法，事後會被視為是一種失誤」。

周一醫療股上漲，其中諾和諾德(Novo Nordisk)領漲3%，稍早該丹麥製藥公司說，由於需求上升，未來幾個月內該公司的Wegovy減肥藥會面臨供應短缺。

在丹麥股市休市兩天之後，航運集團馬士基(Maersk)周一恢復交易。受到運費上漲和紅海危機推動，馬士基大漲7.7%，表現居冠歐股成分股。

西班牙製藥公司Almirall公布第一季度業績超出預期，並重申了全年獲利目標，隨後股價上漲1.3%。

德國消費性電子連鎖商店Ceconomy公布全年獲利高於預期後，大漲6.2%。

瑞士水泥生產商豪瑞(Holcim)在除息交易後，股價下跌了4%。

在券商高盛將股票從「買進」下調至「中性」後，法國電力(EDP)股價下跌3%。