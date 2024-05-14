《科技》台灣Q1智慧機誰最賣 蘋果iPhone這支稱霸

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣第一季手機市場實體通路銷售成績出爐，根據統計，第一季台灣手機市場的銷售量約123.1萬支，較2023年同期118.2萬支稍微增加4%，最熱賣機型是iPhone 15 Pro Max 256GB，Android方面最熱賣的是三星Galaxy A54 256GB。

從第一季台灣手機市場實體通路銷售數據可以看出，賣最好的品牌是蘋果，前二十名中有九席是iPhone，前三名熱銷機型仍是iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB及iPhone 15 128GB；其中2021年9月上市的iPhone 13 128GB仍在第十三名，是少見的長賣機種。

Android陣營賣最好的是三星，在排行榜中占了六席，其中賣最好的是Galaxy A54 256GB，至於旗艦方面最夯的是Galaxy S24 Ultra 512GB，當月開賣就進熱銷榜上，第一季銷量榜也有第九名亮眼成績。

至於大陸品牌方面只有平價機型，其中OPPO有三席進入前二十名，vivo與小米則各占一席；其中，OPPO A38、A79 是因為市價已經跌至5000元有找，搶進第一季的第七名與第十名，是前十大熱銷機型中最親民的兩款。