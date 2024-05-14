10萬本金想「暴富」 買台股1招能做到？老手爆恐怖真相

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【中時新聞網 郭宜欣】有位網友手上可投資台股的資金只有10萬，卻希望自己能夠快速累積資產，但高風險高報酬，讓原Po直呼有點像賭博，到底該以什麼樣的心態面對？話題引起熱烈討論，許多人苦勸他先做好本業，待資金能力有所成長後再開始思考投資，不然就是慢慢存股。

該名網友在PTT論壇上提到，資金10萬想要快速累積資產，是不是只能對有把握的標的開槓桿或是投資股期？隨之而來的高風險讓原Po猶豫，「不過這樣好像有點脫離投資的概念，好像有點像是在賭了。」原Po希望網友們能夠給建議，讓他能夠一步一腳印慢慢投資。

話題引起熱烈討論，許多人勸他先做好本業，再開始想投資，「邊工作邊投資 累積資本，不必賭啊，我一開始本金更少」、「認真回，換個薪水更高的工作」、「好好工作，10萬塊沒什麼好投資的」、「本金小，請先專心工作，且大盤高點快到了。」

此外，有人提到，開槓桿當沖是解方，但歸零的機率也很高，「這個問題取決於10萬會不會很難賺」、「如果你要痛才能學到，那就痛吧」、「十倍槓桿才百萬，乖乖上班加薪貸款買房比較實在」、「那就是槓桿開到底，不是家破人亡就是財富自由。」

事實上，金管會也曾多次提醒投資人謹慎理財，先瞭解自身財務狀況，衡量能力再投資，充分認知商品風險再選擇合適商品，千萬不要購買不瞭解的商品，投資之路才走得長。