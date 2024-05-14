MSI合作CAPCOM推出魔物獵人聯名電競筆電

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全球高效能筆電領導品牌MSI微星科技宣布與知名遊戲開發商CAPCOM攜手合作，共同慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20週年，精心打造一系列另人期待的限量版PC商品。《Monster Hunter》系列遊戲自上市以來一直深受玩家喜愛，其深邃的遊戲世界、豐富內容和引人入勝的遊玩方式贏得全球數千萬玩家的心。Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition 是MSI與CAPCOM共同攜手打造的第一款聯名電競筆電，搭載Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060 筆記型電腦GPU，建議售價NT$69,900，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即可獲得限量「魔物獵人手機袋」，活動期間完成產品註冊與登錄再加碼送電子現金$1,000。

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition結合獨特外型設計與最新硬體規格。圖／MSI提供

身為擁有20年筆記型電腦研發製造經驗的領導品牌，MSI堅持以優異性能及創新精神打造筆電產品。為慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20週年，MSI與知名遊戲開發商CAPCOM攜手合作打造Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名電競筆電，設計靈感源自於被稱作天空之王的火龍，筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌，並以金色MSI x《MONSTER HUNTER》20週年的紀念標誌裝飾。打開筆電，手托處亦有MSI x《MONSTER HUNTER》20週年紀念標誌，觸控板上則以火龍圖騰點綴，鍵盤部分採用24區RGB全彩背光鍵盤，精緻的設計將陪伴玩家在遊戲中進行史詩般的狩獵行動！

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition以金色MSI x《MONSTER HUNTER》20週年的紀念標誌與火龍圖騰裝飾。圖／MSI提供

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition搭載最新Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060 筆記型電腦GPU，透過NVIDIA獨家光線追蹤技術，超高FPS 遊戲加上最低延遲，玩家能體驗栩栩如生的虛擬世界。搭配MSI獨家打造的Cooler Boost 5強效散熱設計，具備雙風扇、5根散熱導管及6個散熱風口，能幫助處理器和顯示卡的效能推升至極限，確保在極限遊戲情況下實現最佳性能。

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名筆電建議售價NT$69,900，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即贈限量「魔物獵人手機袋」，2024/5/26前選購並完成產品註冊與活動登錄，再加碼送電子現金$1,000，活動詳情：https://tw.msi.com/Promotion/2024CyberMonth/nb