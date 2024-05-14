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MSI合作CAPCOM推出魔物獵人聯名電競筆電

MSI 宣布推出Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名筆電 共同歡慶《Monster Hunter》遊戲20週年

  • 工商時報 吳俊儀
Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition 是MSI與CAPCOM共同攜手打造的第一款聯名電競筆電。圖／MSI提供
Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition 是MSI與CAPCOM共同攜手打造的第一款聯名電競筆電。圖／MSI提供

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全球高效能筆電領導品牌MSI微星科技宣布與知名遊戲開發商CAPCOM攜手合作，共同慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20週年，精心打造一系列另人期待的限量版PC商品。《Monster Hunter》系列遊戲自上市以來一直深受玩家喜愛，其深邃的遊戲世界、豐富內容和引人入勝的遊玩方式贏得全球數千萬玩家的心。Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition 是MSI與CAPCOM共同攜手打造的第一款聯名電競筆電，搭載Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060 筆記型電腦GPU，建議售價NT$69,900，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即可獲得限量「魔物獵人手機袋」，活動期間完成產品註冊與登錄再加碼送電子現金$1,000。

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition結合獨特外型設計與最新硬體規格。圖／MSI提供
Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition結合獨特外型設計與最新硬體規格。圖／MSI提供

身為擁有20年筆記型電腦研發製造經驗的領導品牌，MSI堅持以優異性能及創新精神打造筆電產品。為慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20週年，MSI與知名遊戲開發商CAPCOM攜手合作打造Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名電競筆電，設計靈感源自於被稱作天空之王的火龍，筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌，並以金色MSI x《MONSTER HUNTER》20週年的紀念標誌裝飾。打開筆電，手托處亦有MSI x《MONSTER HUNTER》20週年紀念標誌，觸控板上則以火龍圖騰點綴，鍵盤部分採用24區RGB全彩背光鍵盤，精緻的設計將陪伴玩家在遊戲中進行史詩般的狩獵行動！

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition以金色MSI x《MONSTER HUNTER》20週年的紀念標誌與火龍圖騰裝飾。圖／MSI提供
Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition以金色MSI x《MONSTER HUNTER》20週年的紀念標誌與火龍圖騰裝飾。圖／MSI提供

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition搭載最新Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060 筆記型電腦GPU，透過NVIDIA獨家光線追蹤技術，超高FPS 遊戲加上最低延遲，玩家能體驗栩栩如生的虛擬世界。搭配MSI獨家打造的Cooler Boost 5強效散熱設計，具備雙風扇、5根散熱導管及6個散熱風口，能幫助處理器和顯示卡的效能推升至極限，確保在極限遊戲情況下實現最佳性能。

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名筆電建議售價NT$69,900，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即贈限量「魔物獵人手機袋」，2024/5/26前選購並完成產品註冊與活動登錄，再加碼送電子現金$1,000，活動詳情：https://tw.msi.com/Promotion/2024CyberMonth/nb

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