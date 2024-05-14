00940換股在即！長榮被踢是共識 為何穩居投信買超10強？

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00940將於本周五（17日）公開換股名單，昨（13日）是00940換股的第一天，近期換股名單版本多元，不少投信、散戶也紛紛敲進入選機會高的個股，搶在公布前先「吃豆腐」，不過，觀察投信買超個股及投顧預測名單可見端倪。

觀察投信13日買超前10大個股，依序為中信金、聯電、陽明、長榮、國泰金、裕民、富邦金、鴻海、宏碁、臻鼎-KY。投信賣超前10大個股，依序為長榮航、文曄、華新、緯創、漢翔、統一、美時、士電、金像電、英業達，目前00940成分股中，只有統一在榜上。

綜合統一投顧、凱基投顧預測高機率被00940納入或剔除的個股重疊名單，以華南金、長榮航、長榮鋼、玉山金、天鈺、兆豐金、元大金等7檔可望入選最具共識。

而較具共識的剔除名單則有長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、大聯大、巨大、中磊、上海商銀、神基、佳世達、光洋科、耕興、合勤控等16檔則為。

觀察投信13日動向及投顧猜測名單，投信昨日買超前十大個股名單，包括中信金、聯電、長榮等三檔均為00940前十大成份股，其中買超第一名中信金，已獲投信連十買，總計買超逾11.1萬張，而聯電也或投信連八買，總計買超約7.8萬張，而長榮則相對著墨較少，投信本月來買超逾萬張，長榮被投信認為恐遭00940剔除機率最高的成份股。

而投信賣超前十大中，則僅統一為00940現有成份股，近兩日已遭投信賣出4千餘張。

值得注意的是，雖然長榮遭00940剔除可能相對較高，然而受惠近期運價利多推動股價走揚，殖利率也因此下滑，並非基本面受影響，可能為投信仍持續敲進的主因。